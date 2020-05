POCO annonce l’arrivée d’écouteurs True Wireless et vous demande de leur trouver un nom

POCO Inde confirme l’arrivée d’écouteurs True Wireless dans un post Twitter accompagné d’un sondage. La marque a en effet besoin de l’avis de ces fans pour leur trouver un nom !

A en croire POCO Inde, la marque est sur le point de lancer des écouteurs True Wireless. Autrement dit des écouteurs sans fils aussi compacts que les AirPods Apple : « Salut les fans de POCO, il y a deux semaines on vous demandait quel produit vous aimeriez que nous développions et vous avez fait le choix des TWS (Ecouteurs). Nous sommes heureux de vous annoncer que nous avons franchi une étape pour concrétiser leur arrivée & nous avons besoin de votre aide pour lui trouver un nom. Votez et dites nous comment nous devrions l’appeler », explique POCO Inde sur Twitter.

Le sondage qui accompagne le post propose aux twittos de choisir parmi les noms suivants : POCO Move Buds, POCO Klip Buds, POCO Pop Buds ou POCO Funkz. Au moment où nous écrivons ces lignes, ce sont les Pop Buds qui sont en tête avec près de 40% des voix, suivis de près par les POCO Funkz et les Move Buds. Etonnamment, les Klip Buds, choisis par seulement 5% des participants, semble presque faire l’unanimité contre lui.

Vous pouvez encore participer à ce sondage jusqu’à demain aux alentours de 7 heures du matin. Pour le reste, on a hâte de voir ce que POCO va nous proposer. Bien sûr on s’attend à ce que la marque frappe un grand coup côté prix et fonctionnalités. Sachant que Huawei a déjà pas mal marqué les esprits avec ses FreeBuds 3, au prix doux, et qui étaient – de mémoire – les premiers True Wireless du marché à proposer l’annulation de bruit dans un format aussi compact.

Ces futurs POCO Pop Buds / Funkz, pourraient s’inspirer de produits déjà lancés par Xiaomi. La marque propose en effet déjà les Mi AirDots Pro 2s pour moins de 80 € ou encore les Redmi AirDots pour une vingtaine d’euros.

Hey POCO fans, couple of weeks ago we asked you which product we should bring next and you chose TWS (Earbuds). We're happy to announce that we're a step closer in making it a reality & we want your help in choosing a name for it. Vote and let's know what we should call it.

— C Manmohan (@cmanmohan) May 18, 2020