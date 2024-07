La lutte contre le piratage s’intensifie : la justice française bloque 40 sites de téléchargement illégal

Le 11 juillet 2024, le tribunal judiciaire de Paris a ordonné le blocage de 40 sites de téléchargement illégal, dont des plateformes emblématiques comme Cpasbien, Torrent9, et Yggtorrent. Cette décision marque une nouvelle étape dans la lutte contre le piratage en France, alors que les actions contre le streaming illégal se multiplient.

Ces dernières années, la lutte contre le piratage en ligne s'est intensifiée, avec des actions significatives pour fermer des sites illégaux. Récemment, la fermeture du célèbre site de streaming Fmovies et les poursuites de Canal+ contre les sites diffusant des compétitions sportives sans autorisation ont marqué des étapes importantes. Dans ce contexte, la SCPP (Société civile des producteurs phonographiques) a obtenu une nouvelle victoire juridique en ordonnant le blocage de 40 sites de téléchargement illégal.

Parmi les sites ciblés, on trouve des noms bien connus des internautes, tels que Torrent9, Cpasbien, Yggtorrent, et Zone-annuaire. Ces plateformes proposaient un vaste choix de fichiers illégaux, des derniers albums musicaux aux films récents, en passant par des séries télévisées. La SCPP, représentant des géants de l'industrie musicale comme EMI, Sony, Universal et Warner, a fourni des preuves solides montrant que ces sites facilitaient le téléchargement non autorisé de nombreuses œuvres.

Ces 40 sites de téléchargement illégal sont bloqués durant 18 mois

Le tribunal a ordonné aux principaux fournisseurs d'accès à Internet en France, dont Orange, SFR, Free et Bouygues Telecom, de bloquer l'accès à ces sites dans un délai de 15 jours. Ce blocage, qui doit être effectué à leurs frais, est prévu pour durer 18 mois. Cette décision vise à restreindre l'accès des internautes à ces contenus illégaux. Cependant, l'efficacité à long terme de ces mesures est souvent remise en question, car les administrateurs de sites pirates trouvant régulièrement des moyens de contourner les restrictions, comme en changeant de nom de domaine.

En plus du blocage par les FAI, la SCPP mène également une campagne de déréférencement auprès des moteurs de recherche pour limiter la visibilité de ces sites. Cette double approche, combinée avec la vigilance des ayants droit, vise à compliquer l'accès aux contenus piratés pour les utilisateurs. Cependant, la lutte contre le piratage reste un défi de taille qui nécessite des mesures constamment adaptées pour contrer les stratégies évolutives de ces sites.