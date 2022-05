PlayStation Studios a sorti plus de jeux sur Xbox que Microsoft en 2022

Microsoft n’a toujours sorti aucune exclusivité sur ses Xbox en 2022 et, suite à la récente annonce de Bethesda, il semblerait que la console n’y ait finalement pas droit avant l’année prochaine. Pendant ce temps, Sony a publié pour la première fois un jeu PlayStation Studios sur la console de son concurrent, à savoir MLB The Show 22. Ce qui fait que le géant japonais a sorti plus de jeux sur Xbox que… Xbox.

On s’accordera pour dire que parler de guerre des consoles est désormais légèrement dépassé — ce n’est pas Phil Spencer qui dira le contraire — mais il existe encore quelques « fun fact » qui valent le coup d’être soulignés. Surtout en ces temps troubles : hier, Bethesda a annoncé une mauvaise nouvelle concernant deux des jeux les plus attendus du moment, à savoir Starfield et Redfall. Censés sortir cette année, ces derniers ont finalement été repoussés à 2023. De fait, les Xbox n’auront donc à aucune exclusivité avant l’année prochaine.

De quoi faire ricaner les joueurs PlayStation, dont la console s’est justement fait une renommée en grande partie grâce à ses exclusivités. Histoire d’enfoncer un peu plus le clou, certains ont même déniché une info quelque peu insolite. À y regarder de peu plus près, même PlayStation Studios a sorti plus de jeux sur la Xbox que Microsoft lui-même. On pourrait croire à mauvaise plaisanterie, mais il n’en est rien. Souvenez-vous : pour la première fois de l’Histoire, Sony a publié l’une de ses exclusivités sur la console adverse.

Microsoft sort moins de jeux que Sony sur ses consoles

Ce jeu, c’est MLB The Show 22, le dernier-né d’une licence ayant toujours appartenu, du moins jusqu’à il y a peu, à Sony, puisque développé par San Diego Studios, l’un des nombreux studios first party de la firme. La franchise a perdu son statut d’exclusivité, et c’est donc tout naturellement qu’elle a rejoint les rangs de Xbox cette année. La plaisanterie des joueurs PlayStation ne concerne donc qu’un seul jeu, mais elle reste malgré tout cocasse.

Notons tout de même que l’arrivée de MLB The Show dans l’écurie Microsoft n’est pas une décision directe de Sony. À l’occasion de sa sortie, les développeurs avaient déclaré « Dans le cadre de l’objectif du jeu de cette année, MLB a décidé de faire découvrir la franchise à davantage de joueurs et de fans de baseball. Cette décision offre une occasion unique d’établir davantage MLB The Show comme la première marque de jeux vidéo de baseball. »