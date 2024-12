PlayStation portable : ces experts affirment que Sony travaille sur la console, ça se précise

Les rumeurs autour d'une éventuelle PlayStation portable se précisent. Après les récentes déclarations de Bloomberg, c'est au tour des experts de Digital Foundry de confirmer le développement de la console.

Depuis quelques semaines maintenant, les rumeurs autour d'une éventuelle PlayStation portable se sont multipliées. En septembre dernier, le leaker réputé Moore's Law is Dead est le premier à évoquer l'existence de cette console, affirmant au passage que son développement était encore à ses balbutiements.

Un mois plus tard, Bloomberg revient à la charge avec de nouvelles informations. Selon le très sérieux site américain, Sony travaille effectivement sur une nouvelle console portable. La machine reprendrait notamment certains éléments du PS Portal, à la différence près qu'elle ne reposerait pas sur une utilisation du cloud.

Il s'agirait donc d'une console “autonome” (et non un écran secondaire pour la PS5 comme le PS Portal), capable de lire directement des jeux PS5 et PS4. Selon des personnes proches du dossier, Sony voudrait se frotter à Nintendo et sa Switch avec cet appareil.

Une PlayStation portable serait bien dans les tuyaux

Or, dans une vidéo publiée ce lundi 2 décembre 2024, les experts de Digital Foundry ont tenu à corroborer certaines informations avancées par Bloomberg. En premier lieu, ils confirment avoir pu entendre également quelques indiscrétions concernant cette PlayStation portable : “Ce qui est intéressant à ce sujet, c'est que nous avons entendu parler de cette console portable il y a quelques mois par plusieurs sources en particulier”, assure John Linneman, rédacteur en chef.

Il poursuit : “Nous ne sommes donc pas dans le domaine des fuites, mai il est intéressant que cela ait finalement commencé à faire du bruit, car cela confirme simplement ce que nous avions vu et entendu de manière officieuse à propos de son existence”.

Dans le dernier DF Direct Weekly (visible ci-dessous), les journalistes de Digital Foundry ont émis une théorie intéressante sur la future console portable de Sony. Selon eux, la machine ne permettra pas forcément de jouer directement à vos jeux PS5 dessus. A l'image de la PS Vita par exemple, elle fonctionnerait plutôt avec des titres développés exclusivement pour son hardware. Des déclarations qui entrent donc en contradiction avec les précédentes informations partagées par Bloomberg.

Pour rappel, Microsoft travaillerait également sur une nouvelle console portable Xbox. C'est tout cas ce qu'a affirmé Phil Spencer en juin 2024 à l'occasion d'une conférence Xbox Showcase.