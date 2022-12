PlayStation Plus : voici la liste des jeux offerts en janvier 2022

C’est la fin de l’année 2022, mais aussi l’occasion pour PlayStation de dévoiler officiellement la liste de tous les jeux qui seront offerts avec son abonnement PlayStation Plus de janvier 2023.

Il y a quelques jours, Dealabs avait comme à son habitude fait fuiter la liste des jeux offerts en janvier 2023 sur le PlayStation Plus, et celle-ci s’est avérée être exacte. PlayStation vient officiellement de confirmer les informations précédentes.

Au programme de janvier 2023 sur le PlayStation Plus, on retrouvera Star Wars Jedi: Fallen Order, Fallout 76, et Axiom Verge 2. Comme le détaille le PlayStation Blog, tous ces titres seront disponibles à partir de mardi 3 janvier pour les abonnés aux PlayStation Plus Essential, Extra et Premium.

Lire également – PlayStation Plus : la liste des jeux offerts en décembre 2022 est disponible

Star Wars Jedi: Fallen Order rejoint le PlayStation Plus

Star Wars Jedi: Fallen Order est un ajout notable, car sa suite, Jedi: Survivor, devrait sortir en mars. Cette offre PS Plus est une opportunité idéale pour les joueurs de découvrir le premier avant de jouer au second. Si vous avez joué au jeu au lancement, c'est également l'occasion de découvrir les mises à jour qui ont introduit des graphismes et des performances améliorés pour PS5, ainsi que des mises à jour qui ont ajouté New Journey et des modes défi.

Pour ceux qui ne connaîtraient pas encore le jeu, ce titre Star Wars se déroule au lendemain de la chasse et de l'élimination des chevaliers Jedi par l'Empire. Bien que chargés d'action et de combats au sabre laser, le jeu réserve également des puzzles d’exploration et de plateforme, qui plairont aux joueurs à la recherche de défis plus cérébraux.

Notons également l’arrivée de Fallout 76. Bethesda Softworks est désormais un studio Xbox, bien que Microsoft l'ait acquis environ deux ans après le lancement de Fallout 76 en 2018.

Enfin, Axiom Verge 2 est le troisième jeu que les abonnés peuvent choisir. C'est la suite d'Axiom Verge de 2015, qui a été construit sur une période de cinq ans en grande partie par un développeur, Thomas Happ. Happ a autopublié le jeu pour PlayStation 4 en août 2021, ajoutant une version PlayStation 5 un an plus tard.