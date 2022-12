PlayStation Plus : la liste des jeux offerts en janvier 2023 est dévoilée en avance

Une fois n’est pas coutume, Dealabs revient à la charge en cette période de fêtes pour révéler les prochains jeux offerts aux abonnés PlayStation Plus. Au mois de janvier donc, ces derniers auront la bonne surprise de pouvoir télécharger gratuitement Star Wars Jedi : Fallen Order, Fallout 76 ainsi que Axiom Verge 2.

Cela fait quelque temps maintenant qu’il n’est plus nécessaire l’annonce officielle de Sony pour connaître les jeux gratuits du mois compris dans l’abonnement PlayStation Plus. Dealabs s’en charge désormais en avance et, qui plus est, vise juste à chaque fois. Alors que Noël pointe le bout de son nez, le site a décidé de révéler un peu avant son planning habituel la fournée qui attend les joueurs en janvier 2023.

En décembre, Sony a fait une jolie surprise aux joueurs en offrant la trilogie Mass Effect Legendary Edition. Le mois prochain, la firme japonaise restera sur de la science-fiction, et pas avec n’importe quel titre. En effet, on retrouve en tête d’affiche nul autre que le très apprécié Star Wars Jedi : Fallen Order. L’occasion parfaite de découvrir le jeu, avant la sortie de sa suite Survivor au mois de mars. Voici la liste complète :

Star Wars Jedi : Fallen Order (PS4/PS5)

Fallout 76 (PS4)

Axiom Verge 2 (PS4/PS5)

Sur le même sujet — Jeux vidéo : le top 10 des titres les plus attendus en 2023

Voici les jeux offerts en janvier 2023 aux abonnés PlayStation Plus

Le second est aussi connu des joueurs, mais bien moins acclamé par la critique. Avant sa sortie, Fallout 76 avait pourtant pour plaire : une expérience multijoueur dans l’univers culte du jeu vidéo, développée par le studio qui a fait renaître la série de ses cendres, tout était parfait sur le papier. Mais Bethesda a été rattrapé par ses démons et le lancement a été gâché par un nombre de bugs beaucoup trop conséquents — même pour le studio. Depuis, la plupart ont évidemment été réglés, mais l’image du jeu a été entachée à jamais.

Enfin, Axiom Verge 2 s’adresse aux amateurs de jeux indépendants nostalgiques du jeu vidéo des années 80 et 90 avec son pixel art emblématique. Ce metroidvania propose de parcourir deux mondes interconnectés à la recherche de votre fille, avant de plonger dans une réalité alternative où la technologie est reine. Tout un programme donc, qui sera disponible sur PlayStation dans les semaines à venir.