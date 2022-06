Playstation Plus : Sony retire les cartes prépayées des magasins, c’est mauvais signe

Alors que la nouvelle formule du Playstation Plus doit faire son entrée en France dès ce 23 juin 2022, Sony aurait décidé de retirer progressivement les cartes d'abonnement PS Plus dans les magasins des revendeurs partenaires.

Comme vous le savez peut-être, le Playstation Plus doit revenir dans une toute nouvelle formule dès ce 23 juin 2022 en France. Ce nouveau service, issu de la fusion entre le PS Plus actuel et le Playstation Now, proposera trois offres distinctes.

Le PS Plus Essential reprend le fonctionnement du précédent PS Plus, tandis que les PS Plus Extra et Premium proposent divers avantages, comme un accès à une vaste sélection de jeux PS4 et PS5, sans oublier plus de 350 jeux issus des catalogues PS1, PS2, PS3 et PSP.

Bien entendu, les prix vont fatalement augmenter avec des tarifs fixés à 8,99 €/mois pour le PS Plus Essential, 13,99 €/mois pour le PS Plus Extra et 16,99 €/mois pour le PS Plus Premium. Or, de nombreux joueurs espéraient pouvoir utiliser des cartes physiques pour régler leur abonnement.

Quelques semaines avant le lancement du nouveau PS Plus, Sony avait déjà compliqué les choses, puisque de nombreux joueurs n'arrivaient pas à activer leur abonnement PS Plus (l'ancienne version) via une carte prépayée. De quoi suggérer que Sony avait tout simplement désactivé les cartes PSN en vue de l'arrivée du PS Plus 2.0.

Sony retire les cartes prépayées PS Plus des magasins

Après quelques temps, Sony avait déclaré qu'il s'agissait d'un bug temporaire. Néanmoins, de nombreux joueurs ont émis l'hypothèse qu'il s'agissait d'un stratagème de Sony pour empêcher les joueurs d'acheter des abonnements à moindre coût. Et justement, nous venons d'apprendre par nos confrères d'Eurogamer que Sony commence à retirer les cartes prépayées PS Plus des magasins.

Ces cartes, qui permettaient de recharger votre abonnement PS Plus pour une durée d'un, trois ou douze mois ont disparu des rayons. Au Royaume-Uni, Amazon, Game, Smyths ou Argos ne les proposent plus à la vente. Au lieu de cela, ils invitent les utilisateurs à opter plutôt pour des cartes cadeaux pour le PS Store (ndlr : ces cartes permettent de recharger votre portefeuille numérique du PSN).

Sur le site Playstation France, un onglet Cartes cadeau Playstation Plus est toujours présent. En revanche, il suffit de cliquer dessus pour être redirigé automatiquement vers les cartes cadeaux Playstation Store (qui vont de 25 € à 100 €).

Les joueurs contraints de payer leur abonnement au prix fort ?

Une question se pose désormais : Sony compte-t-il lancer à l'avenir de nouvelles cartes prépayées adaptées à la nouvelle formule du PS Plus ? Il faut dire que le constructeur risque de semer la confusion. Avec trois offres différentes, et la possibilité d'opter pour un, trois ou douze mois d'abonnements, les utilisateurs devraient faire le choix entre 9 cartes différentes.

Si ce n'est pas le cas, les utilisateurs n'auront pas d'autres choix que de payer leur abonnement au prix fort depuis le site de Sony. La solution pour faire des économies pourrait consister à trouver des cartes cadeaux Playstation Store en promotion, pour remplir son portefeuille numérique à moindre coût et utiliser ses crédits pour payer son abonnement PS Plus.

