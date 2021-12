PlayStation Network (PSN) et Xbox Live sont en panne, impossible de jouer sur PS4, PS5 et Xbox

Depuis le milieu d'après-midi ce mercredi 15 décembre 2021, les serveurs de nombreux services et jeux populaires comme Twitch, le Playstation Network, Apex Legends ou encore FIFA sont paralysés par une panne massive. Pour l'instant, l'origine du problème reste indéterminée.

Si vous êtes dans l'incapacité de regarder votre streamer préféré sur Twitch ou de terminer Top 1 sur Apex Legends, rassurez-vous, vous n'êtes pas le seul. Depuis 16h ce mercredi 15 décembre 2021, les serveurs de nombreux jeux et services populaires comme Twitch ou le Playstation Network sont victimes d'une panne massive.

Sur DownDetector, site spécialisé dans le recensement des différents problèmes signalés sur les jeux/services/plateformes les plus prisés, les plaintes explosent littéralement. Concernant le PSN, le site enregistre déjà plus de 8400 rapports, et cela n'arrête pas de grimper. De notre côté, nous avons effectivement constaté des difficultés pour accéder au Playstation Store depuis la PS5.

À lire également : Panne Google – le moteur de recherche, Gmail, Agenda ne fonctionnent plus

Le PSN, le Xbox Live, Twitch et AWS totalement KO

La panne touche visiblement de nombreux services. Twitch est totalement hors-service, se contentant d'afficher “Une erreur réseau est survenue”. Plusieurs titres populaires sont également concernés, la majorité étant des jeux EA comme Apex Legends ou encore FIFA. “Je n'arrive même pas à aller sur la page d'accueil”, raconte un joueur sur la page du célèbre Battle Royale. Sur Twitter, les joueurs FIFA assurent avoir perdu la connexion en pleine partie. Il est depuis impossible de se reconnecter aux serveurs du jeu.

Et si le Playstation Network est concerné, le Xbox Live semble également touché par cette panne. Les signalements commencent également à se multiplier sur les réseaux sociaux et sur DownDetector. Mais fait plus inquiétant encore, les serveurs AWS ou Amazon Web Service sont aussi impactés.

La source du problème pourrait bien venir de là, la plateforme hébergeant de nombreux services/applications/jeux populaires. Pour l'instant, le géant américain n'a pas encore réagi officiellement, mais cela ne devrait pas tarder si le problème perdure et prend de l'ampleur. Bien entendu, nous mettrons à jour cet article dès que nous aurons de plus amples informations sur les origines du problème.