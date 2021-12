Panne Google : le moteur de recherche, Gmail, Agenda ne fonctionnent plus

Google rencontre de nombreuses difficultés techniques ce matin. À partir de 10 h, les signalements se sont multipliés sur Down Detector. Le souci semble concerner l’ensemble des services de la firme de Mountain View, avec une grande majorité pour Agenda et quelques uns pour Gmail et le moteur de recherche.

Panique à bord ce matin chez Google. Si plusieurs services de la firme vous sont inaccessibles, vous êtes loin d’être un cas isolé. D’après DownDetector, la panne a commencé aux alentours de 10 h, heure à laquelle les signalements ont été effectués en masse. Pour l’heure, seul Google semble concerné. Au contraire de la panne qui a touché Snapchat, Discord, Spotify et de nombreuses autres applications le mois dernier, cette dernière n’est apparemment pas généralisée.

En revanche, le problème semble de grande ampleur. En effet, plusieurs applications sont concernées. La majorité des signalements concerne Agenda. Sur Twitter comme sur DownDetector, le calendrier en ligne est largement en tête face à ses petits camarades. Ceci étant dit, plusieurs utilisateurs rencontrent également des difficultés avec d’autres applications. Le moteur de recherche notamment, ainsi que sa section Images, ne se chargent plus sur de nombreux appareils.

Sur le même sujet : Panne OVH — les internautes s’amusent comme des fous sur Twitter

Les internautes s’amusent déjà de la panne Google

La situation met à mal les plans des professionnels, qui utilisent Agenda pour organiser leur emploi du temps. D’autant que pour certains, Gmail fait également des siennes. Autrement dit, impossible pour beaucoup de travailler dans ces conditions. Ce qui n’a pas l’air de déplaire à tout le monde. « Si Google Agenda est down pendant plus de 15 minutes, vous avez le droit de rentrer chez vous, c’est la loi », s’amuse un internaute sur Twitter.

« Est-ce que si Google Calendar est down pendant 15 minutes, ça veut dire que toutes les réunions de la journée sont annulées ? », demande un autre. S’il y a peu de chances que son souhait soit réalisé, la panne va très probablement perturber le planning de nombreuses entreprises. Une conséquence similaire à la panne OVH qui a impacté des milliers de sites en octobre dernier. Google n’a pas encore communiqué sur le sujet.