Play Store : Google va bientôt compliquer l’interface de l’application

Google aurait l’intention d’apporter une refonte de l’interface à sa boutique d’application sur Android, le Play Store. Le principal changement affecterait la section « Mes jeux et applications », où vous pouvez notamment retrouver les mises à jour disponibles.

La nouvelle interface du Play Store va rendre quelques utilisateurs perplexes. Il semble que Google ait l’intention de compliquer l’utilisation de l’application, puisque l’accès à certains menus va désormais être plus long. En effet, la section « Mes jeux et applications » que vous retrouvez en cliquant sur votre profil en haut à droite du Play Store pourrait laisser la place à une section nommée « Gérer les applications et appareils ».

La refonte de l’application Play Store n’est pas nouvelle. En effet, certains utilisateurs l’avaient déjà reçue en 2020, quand Google avait introduit le partage en P2P, et il semble qu’elle soit à nouveau de retour aujourd’hui. Elle n’avait pas été très appréciée, puisqu’il fallait plus d’étapes pour accéder aux mises à jour et aux applications téléchargées sur votre smartphone Android.

La refonte du Play Store ne va pas simplifier la navigation

Actuellement, dans la section « Mes jeux et applications », vous pouvez retrouver divers onglets : « Mise à jour, « Applications installées », « Bibliothèque », « Partager » ou encore « Bêta ». L’accès aux mises à jour est vraiment simple, puisqu’elles sont affichées sur la page d’accueil. La nouvelle version de l’interface va les rendre plus compliquées à trouver, au grand dam des utilisateurs en quête de simplicité.

En effet, la nouvelle section « Gérer les applications et appareils » sera désormais divisée en deux onglets « Vue d’ensemble et « Gérer ». La première affichera simplement si des mises à jour sont disponibles. Si c’est le cas, elle vous proposera de toutes les effectuer d’un coup. Cependant, pour accéder aux détails, il faudra cliquer sur un nouveau bouton dédié afin d’effectuer uniquement les mises à jour que vous souhaitez. L’application va alors rajouter une étape supplémentaire pour accéder à toutes les mises à jour. Pour l’instant, on ne sait pas quand Google compte déployer cette mise à jour, mais nous espérons que le géant américain fera marche arrière.

Source : Neowin