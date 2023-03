Google veut rendre Android et le Play Store plus sûr en 2023

Dans un article de blog destiné aux développeurs, Google a présenté les différentes mesures que la firme compte prendre pour renforcer la sécurité sur Android et le Play Store en 2023.

Dans un article publié sur son blog dédié aux développeurs, Google a présenté les différentes mesures qu'il compte prendre en 2023 pour renforcer et améliorer la sécurité sur le Play Store et sur Android. “Notre priorité absolue est d'assurer la sécurité d'Android et de Google Play afin que les développeurs puissent créer des entreprises prospères et fournir des applications et des jeux de qualité à des milliards d'utilisateurs dans le monde entier”, écrit la firme de Mountain View en préambule.

Privacy Sandbox lance sa bêta utilisateur

Dans son papier, Google évoque notamment le lancement en 2022 de Privacy Sandbox sur Android, une technologie visant à améliorer la protection de la vie privée des utilisateurs et qui comprend notamment des mécanismes pour limiter les données collectées par les applications.

D'après Google, il est temps de passer à la phase suivante avec le déploiement de la première version bêta du Privacy Sanbox sur Android auprès d'un panel réduit d'utilisateurs. Jusqu'alors, seuls les développeurs ont pu bénéficier des bienfaits de ce système.

Plus de sécurité sur le Play Store grâce à Android 14

Concernant Google Play, l'entreprise américaine affirme qu'elle continuera à améliorer la section “Sécurité des données” de sa boutique, notamment avec l'intégration de nouvelles règles et fonctionnalités visant à donner aux utilisateurs “plus de clarté et de contrôle sur la suppression” de leurs informations.

Toujours concernant le Play Store, Google détaille également les avancées permises par la version Preview d'Android 14 sur le volet Sécurité. Ainsi, les développeurs peuvent notamment utiliser le sélecteur de photos pour permettre aux utilisateurs de partager des photos spécifiques avec une application, au lieu de donner un accès à l'intégralité de leur galerie.

Le cas des modules NFT dans les applications

Dans le reste des nouveautés abordées par le géant du web, il faut mentionner des améliorations du côté de l'API Play Integrity, qui permet de protéger les applis et jeux contre les intrusions et accès non-autorisés. Enfin, Google évoque les demandes de nombreux développeurs d'inclure des modules supplémentaire dans leurs applis liés aux NFT.

Sur ce point, Google veut se montrer prudent et affirme qu'il est pour l'instant nécessaire “de trouver un équilibre entre l'innovation et notre responsabilité de protéger les utilisateurs”. Des discussions autour d'éventuels changements de politique sont en cours avec des développeurs partenaires.

Source : Google