Play Store : bientôt la fin des mises à jour d’applis buguées ? Cette nouveauté change la donne

Google ne veut plus de mises à jour d'applications problématiques sur le Play Store. La firme met en place une option invisible pour les utilisateurs, mais très pratique pour éviter les soucis.

Passer par le Play Store est une étape obligatoire pour tous les propriétaires d'un smartphone Android. Sans lui, pas d'applications, ce qui limite fortement l'utilité de l'appareil. Google fait d'ailleurs son maximum pour rendre son magasin le plus sûr possible, quitte à trancher dans le vif. En un an, la firme a supprimé près de la moitié des applications du Play Store, jugées inutiles voire dangereuses pour la sécurité des mobiles.

En revanche, ça ne protège pas des bugs éventuels. Personne n'est à l'abri du déploiement d'une mise à jour d'application qui, au final, entraînera des dysfonctionnements. La seule solution est alors d'attendre que les développeurs du programme mettent en place un correctif sous la forme d'une nouvelle mise à jour. Un système loin d'être idéal auquel Google va mettre fin grâce à une nouveauté bienvenue totalement invisible aux yeux des utilisateurs.

Voici comment Google veut éviter les mises à jour buguées des applications du Play Store

Dans un billet de blog, Google annonce que désormais, les développeurs pourront mettre en pause le déploiement d'une mise à jour d'application. C'est exactement ce que fait Microsoft avec Windows : la version 24H2 de Windows 11 a plusieurs fois été bloquée à cause de bugs par exemple. Sur Android, cette option est particulièrement utile dans la mesure où beaucoup de gens choisissent d'automatiser le processus, comme le permet le Play Store.

Bien sûr, il faut toujours que quelqu'un se rende compte que la mise à jour déployée est buguée puis la stoppe. Dans l'intervalle, des personnes l'auront déjà installée. Cela permet cependant de limiter les dégâts en un seul clic et de continuer à proposer un fonctionnement normal à un maximum de gens. Quand on sait que certaines applis peuvent être essentielles au quotidien de certains (messagerie, banque…), on apprécie ce genre d'ajout au final si logique qu'on se demande pourquoi il n'existait pas déjà. Mieux vaut tard que jamais.