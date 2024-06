Vous avez un budget de 300 euros pour l'achat d'une montre connectée compatible avec la 4G ? Profitez de ce bon plan Orange qui vous permet d'avoir la Pixel Watch 2 de Google à 299 euros grâce à une réduction de 150 euros.

Après le Google Pixel 8a à prix réduit, c'est au tour d'un autre produit high-tech de la gamme Pixel de faire l'objet d'un deal intéressant sur le site Orange. En effet, jusqu'au mercredi 19 juin 2024, le modèle 4G de la Pixel Watch 2 bénéficie d'une réduction de 150 euros. Grâce à cette remise, la montre connectée de Google proposée dans un coloris noir passe de 449 euros à 299 euros. Pour information, l'objet connecté est fourni avec un bracelet sport (tailles S et L incluses) et un câble de recharge rapide en USB-C.

Dévoilée au cours de l'automne 2023, la nouvelle version de la Pixel Watch de Google dispose d'un écran AMOLED tactile en couleur qui embarque une résolution de 320 ppp, une protection par un verre Corning Gorilla Glass 5, une luminosité maximale de 1000 nits et l'affichage Always-on. La Google Pixel Watch 2 est aussi dotée d'un processeur Qualcomm Snapdragon Wear 5100, d'un co-processeur Cortex M33, du Bluetooth 5.0, du Wi-Fi 802.11 b/g/n 2.4GHz, du NFC, du GPS, de 2 Go de mémoire vive et de 32 Go d'espace de stockage, d'une batterie de 306 mAh lui assurant 24 heures d'utilisation et du système Wear OS 4.0.

Pour en finir avec la montre connectée, celle-ci possède divers capteurs comme la boussole, l'altimètre, les capteurs rouges et infrarouges pour le suivi de la saturation en oxygène (SpO2), les capteurs électriques polyvalents compatibles avec l'app ECG, le capteur de fréquence cardiaque optique multi-points, l'accéléromètre 3 axes, le gyroscope ou bien encore le capteur de luminosité ambiante.