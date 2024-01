Pixel 8 : le smartphone Google est à prix réduit avant les soldes

Vous avez envie de vous offrir le Pixel 8 ? Juste avant le coup d'envoi des soldes d'hiver, le smartphone de Google est proposé à prix réduit chez Amazon. Tous les détails de ce nouveau bon plan sont à consulter dans la suite de l'article.

Test complet Google Pixel 8 et Pixel 8 Pro

Alors que l'édition 2024 des soldes d'hiver en France débutera ce mercredi 10 janvier, Amazon Espagne effectue une vente flash sur le Pixel 8. Proposé dans sa version 128 Go et en trois coloris au choix, le smartphone Google est vendu au prix exact de 633,72 euros après avoir ajouté l'article au panier.

Des frais de port de 5 euros seront appliqués dans le cas d'une livraison du produit en France. En prenant en compte ce supplément tarifaire, le Google Pixel 8 revient donc à 638,72 euros ; soit près de 100 euros moins cher par rapport au prix constaté sur Amazon France.

Présenté en octobre 2023 par Google, le Pixel 8 est doté d'un écran OLED de 6,2 pouces avec une définition en Full HD+ de 1080 x 2400 pixels, un taux de rafraîchissement jusqu'à 120 Hz et une luminosité maximale de 2000 nits. Le smartphone Google est aussi équipé d'une mémoire vive de 8 Go de RAM, du processeur Google Tensor G3 avec coprocesseur de sécurité Titan M2, du système d'exploitation Android 14 et d'une batterie de 4585 mAh avec charge rapide.

Pour l'APN, on retrouve une caméra large de 50 MP, une caméra ultra-large de 12 MP et une caméra frontale de 10,5 MP. Enfin,, le Google Pixel 8 dispose du Wi-Fi 7, de la technologie sans fil Bluetooth 5.3, du NFC, d'un capteur d'empreintes digitales sous l'écran, du Face ID, et de sept ans de mises à jour du système d'exploitation et de sécurité. Plus d'informations sur notre article lié au test du Google Pixel 8.