Pixel 7a : on sait presque tout du smartphone abordable de Google, voici les photos officielles

Le site WinFuture a publié les premiers clichés officiels du Pixel 7a, le smartphone de Google qui succédera au Pixel 6a.

À deux semaines de son officialisation, nous savons tout ou presque de la fiche technique du Pixel 7a qui, pour un prix contenu, proposera un condensé des performances des Pixel 7 et Pixel 7 Pro sortis l’année dernière. Il empruntera en grande partie la plateforme technique de ses grands frères, à savoir un processeur Tensor G2 à huit cœurs cadencé à 2,85 GHz. En termes de mémoire vive, Google se montrera plus généreux que la rumeur ne l’annonçait, en dotant son nouvel appareil de 8 Go de RAM. Les acheteurs auront le choix entre un stockage de 128 ou 256 Go.

Le Pixel 7a ne sera pas une réplique à l’identique du Pixel 7. Esthétiquement tout d’abord, ses bordures seront plus épaisses que ses confrères plus prestigieux, et en conséquence, la surface d’affichage sera plus petite. Quand le modèle Pro bénéficie d’un écran OLED LTPO de 6,7 pouces à 120 Hz, tout en bas de l’échelle, le Pixel 7a empruntera la dalle AMOLED du Pixel 7 avec une diagonale de 6,1 pouces et un rafraîchissement de 90 Hz. Une amélioration notable par rapport au Pixel 6a, qui est limité à 60 Hz.

Le Pixel 7a sera proposé dans quatre coloris, dont un exclusif au store de Google

Les concessions se feront aussi au niveau de la photographie. Le Pixel 7a n’héritera en effet pas des mêmes optiques que ses confrères. À en croire WinFuture, les amateurs de belles images devront se contenter de deux capteurs 12 MP. Une information étonnante quand on se rappelle que la rumeur annonçait au moins un capteur 64 MP. Cet aspect là de l’appareil pourrait encore nous réserver des surprises.

Toujours selon le site allemand, le smartphone de milieu de gamme sera proposé dans quatre robes différentes : Carbon Grey (gris carbone), Cotton White (blanc coton), Arctic Blue (bleu arctique) et une dernière couleur encore inconnue, qu’il nous faudra découvrir sur la boutique en ligne. Le Pixel 7a sera proposé aux environs de 550 €, un tarif qui le placera dans le segment de milieu de gamme. Google devrait nous le présenter dès le 10 mai prochain, aux côtés du Pixel Fold.