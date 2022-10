Pixel 7 et 7 Pro : une expérience inégalée sur Android

Entre appareil photo sensationnel, batterie adaptative, fonctions de sécurité et affichage lumineux et fluide, les Google Pixel 7 et 7 Pro s’imposent comme des références de l’écosystème Android. De plus, ils profitent d’offres de lancement particulièrement attractives.

La nouvelle génération de smartphones de Google, les Pixel 7 et 7 Pro, est désormais disponible. Ils embarquent des fonctionnalités inédites et exclusives, alliant l’excellence logicielle à la qualité des composants, pour proposer ce qu’Android a de meilleur à offrir aujourd’hui.

Des champions de la photo et de l’autonomie

Le Pixel 7 Pro est le meilleur photophone du marché selon les tests de la société indépendante DXOMARK. Les deux modèles bénéficient des capacités de la puce maison Tensor G2 ainsi que de capteurs photo de qualité pour sublimer les clichés. Les appareils offrent un rendu détaillé aux couleurs fidèles, profitant d’un autofocus efficace et d’un traitement logiciel des plus avancés pour surpasser la concurrence. La série Pixel 7 réussit aussi la prouesse de capturer des photos lumineuses en toutes circonstances, même les plus difficiles, et de toujours respecter la carnation des personnes qui sont dans le cadre grâce au mode Real Tone.

La fonctionnalité de Flou cinématique permet de réaliser des vidéos au rendu professionnel en appliquant un effet bokeh pour mettre en valeur un sujet, comme au cinéma. On peut aussi citer le téléobjectif du Pixel 7 Pro, capable de zooms optiques jusqu’à 5x et de zooms haute définition jusqu’à x30. Google innove aussi en ajoutant une mise au point macro à l’optique ultra grand-angle de son mobile premium pour effectuer des plans rapprochés réussis de petits objets : gouttes d’eau, flocons de neige, pétales, brins d’herbe…

Les deux smartphones disposent d’une fonction Anti-flou basée sur l’intelligence artificielle, qui enrichit de détails les photos pour les rendre plus nettes. Pour l’édition, la Gomme magique permet de supprimer facilement les éléments qui vous dérangent sur vos photos. La couleur et la luminosité peuvent aussi être modifiées afin qu’un objet se fonde dans le décor. Google introduit aussi la fonction Cadrage guidé, qui aide les utilisateurs atteints de déficience visuelle à faire des selfies avec des signaux sonores et haptiques.

Vous allez pouvoir prendre des photos et des vidéos tout au long de la journée sans vous soucier de l’autonomie de votre smartphone puisque les Pixel 7 sont équipés d’une batterie adaptative qui peut offrir plus de 24 heures d’utilisation. En activant le mode Ultra économiseur de batterie, l’autonomie grimpe même jusqu’à 72 heures. Le système apprend la façon dont vous avez recours à votre mobile et s'adapte à vous en basculant les applications les moins utilisées en arrière-plan pour économiser de la batterie. Et par l’intermédiaire de la recharge rapide, vous pouvez regagner jusqu’à 50% de batterie en 30 minutes environ.

Le smartphone le plus intelligent

Les bénéfices du SoC Tensor G2 ne sont pas qu’à souligner au niveau de la photo et de l’autonomie. En plus d’offrir aux Pixel 7 et 7 Pro des performances élevées, la puce conçue par Google leur permet de jouir de fonctionnalités avancées :

Grâce à la saisie vocale avec Google Assistant, vous pouvez rédiger, modifier et envoyer des SMS et des e-mails à la voix de manière rapide et précise, avec prise en charge des émojis.

Avec les commandes rapides, utilisez des mots-clés comme Répondre quand le téléphone sonne ou Arrêter quand une alarme se déclenche, sans besoin de prononcer Hey Google

La Traduction instantanée permet de traduire des conversations en direct dans 48 langues, des menus de restaurant avec votre appareil photo et des messages en temps réel.

Les Pixel 7 et 7 Pro peuvent filtrer les appels indésirables, ainsi que filtrer le bruit de fond provenant de votre interlocuteur et améliorer sa voix pour des conversations plus claires.

La puce de sécurité Titan M2 protège vos informations personnelles via plusieurs niveaux de sécurité. Cette génération apporte aussi le déverrouillage par reconnaissance faciale en plus de l’authentification par empreinte digitale.

Les deux terminaux profitent d’Android 13 avec son lot de nouveautés en matière d’interface et de fonctions. Google garantit au moins cinq ans de mises à jour de sécurité et au moins trois ans de mises à jour majeures d’Android. De plus, des patchs sont déployés chaque trimestre pour ajouter de nouvelles fonctionnalités à l’expérience déjà riche proposée par les Pixel 7 et 7 Pro.

Une qualité d’affichage haut de gamme

L’écran des deux smartphones offre un rendu net ainsi que des couleurs vives et riches (16 millions de couleurs). Il est rapide et réactif, profitant d’une très bonne fluidité aussi bien lors de la navigation que lors des sessions de jeu. Google a encore amélioré la luminosité sur les dalles de cette génération pour que l’on voie mieux en plein soleil et que l’on profite pleinement du potentiel de la technologie HDR.

Dans le détail, le Pixel 7 dispose d’un écran OLED de 6,3 pouces au format 20:9, définition FHD+ (1 080 x 2 400 pixels) à 416 pixels par pouce et d’une fréquence de rafraîchissement allant jusqu’à 90 Hz. Le Pixel 7 Pro est encore plus impressionnant puisqu’il affiche sur une grande diagonale de 6,7 pouces une définition QHD+ (1 440 x 3 120 pixels) à 512 pixels par pouce et un taux de rafraîchissement de 120 Hz, le tout sur un écran OLED LTPO au ratio 19,5:9.

Les Pixel 7 et 7 Pro sont disponibles dans les coloris Noir Volcanique, Neige et Vert (Citron pour le Pixel 7, Sauge pour le Pixel 7 Pro). Les tarifs conseillés sont les suivants :

Pixel 7 (128 Go de RAM) : 649€

: 649€ Pixel 7 (256 Go de RAM) : 749€

: 749€ Pixel 7 Pro (128 Go de RAM) : 899€

: 899€ Pixel 7 Pro (256 Go de RAM) : 999€

Rappelons d’ailleurs la sortie en parallèle de la montre connectée Google Pixel Watch, qui permet d’accéder à ses applis préférées depuis le poignet et d’adopter des habitudes plus saines avec le suivi santé Fitbit.

