Piratage : voici la liste des films de Noël les plus téléchargés illégalement

À quelques heures de Noël, les plateformes de téléchargement illégal connaissent généralement une hausse importante de leur trafic, car de nombreux internautes sont à la recherche de films de Noël. Voici la liste des films qui sont les plus populaires.

Qu’on les aime ou qu’on les déteste, la période des fêtes de fin d’année est pour beaucoup de gens l’occasion de se replonger dans les films de Noël, en se tournant souvent vers les classiques qui ont marqué notre jeunesse. La plupart du temps, ces films sont visionnés de manière légale, que ce soit sur les plateformes de streaming ou en DVD.

Cependant, l’essor des plateformes de streaming illégales et du téléchargement a poussé certaines personnes à se tourner vers les films piratés ces dernières années. Nos confrères de TorrentFreak ont donc saisi l’occasion pour établir la liste des films de Noël les plus piratés sur BitTorrent pendant les fêtes.

Quels sont les 5 films de Noël les plus piratés ?

Selon les données recueillies par TorrentFreak et IKnow, les 5 films de Noël qui ont été piratés le plus grand nombre de fois au cours de la semaine sont tous des classiques. En première position, on retrouve le célèbre Maman, j'ai raté l'avion de 1990, une comédie familiale culte. Pour ceux qui veulent le voir de manière légale, on vous rappelle qu’il est disponible sur Disney+.

En deuxième position, on retrouve Maman, j’ai encore raté l’avion, la suite du premier opus qui est sorti en 1992. Ce dernier avait légèrement moins bien accueilli que le premier, mais on rappelle qu’il est également disponible sur Disney+.

On retrouve ensuite le récent film Le Grinch, sorti en 2018. Aucun géant du streaming ne semble avoir encore acheté les droits de l’oeuvre. Il est suivi de Elfe, sorti en 2003, qui n’est également disponible sur aucune plateforme de streaming. Enfin, à la cinquième position, on retrouve le film original Le Grinch, sorti en 2000. Ce dernier est à retrouver sur Amazon Prime Vidéo ou Netflix.

Si vous cherchez d’autres films à visionner, vous pouvez aller consulter notre top des meilleurs films de Noël. L’équipe de Phonandroid vous souhaite de joyeuses fêtes !