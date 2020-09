Ping Call : les opérateurs français peuvent suspendre et résilier une ligne frauduleuse

Une nouvelle loi a été promulguée pour lutter contre les techniques frauduleuses appelées Ping Call. Elle permet aux opérateurs de suspendre une ligne téléphonique si elle est utilisée pour arnaquer des Français. La loi leur permet également de résilier totalement la ligne s’il y a récidive. Enfin, les victimes de Ping Call pourront bientôt signaler une attaque.

Savez-vous ce qu’est un Ping Call ? Nous avons évoqué le sujet à plusieurs reprises dans nos colonnes, notamment parce qu’une recrudescence des cas a eu lieu en début d’année. Il s’agit d’une arnaque au téléphone. Vous recevez un coup de fil sur votre mobile ou votre téléphone fixe. Vous répondez, mais personne ne parle au bout du fil et l’appel se termine. Parfois, votre téléphone sonne une ou deux fois. Et vous n’avez pas le temps de répondre.

Résultat, certains destinataires de ces mystérieux coups de fil rappellent le numéro. Mais c’est un numéro surtaxé. Il s’agit d’une arnaque. Le Ping Call (appelé ainsi à partir de la commande informatique Ping qui consiste à appeler un serveur à distance pour savoir s’il est opérationnel) peut prendre plusieurs formes (appels téléphoniques, mais aussi texto) et a évolué en adoptant des numéros avec préfixes géographiques. Ce qui est plus trompeur encore.

Les opérateurs peuvent désormais agir

Le Ping Call est une escroquerie punie par la loi. Et la loi vient justement de se durcir. L’Assemblée nationale et le Sénat ont tous deux voté une loi qui donne plus de pouvoirs aux opérateurs. Promulguée dans la foulée par le président de la République, elle permet à Orange, SFR, Bouygues Telecom et Free de suspendre une ligne qui ne respectent pas les règles déontologiques et qui sont suspectées de faire du Ping Call. Sont notamment visés les numéros des entreprises qui ne proposent aucun bien ou aucun service à vendre.

La nouvelle loi va encore plus loin. Si une ligne téléphonique est utilisée à plusieurs reprises pour du Ping Call, elle peut être résiliée par l’opérateur. En outre, pour lutter plus efficacement contre les escroqueries de ce type, les victimes pourront signaler le numéro à leur opérateur. Cette procédure n’est pas encore possible, mais des amendements la détailleront dans un proche avenir.

Source : Le Particulier