Ping Call : la Police nationale alerte sur une recrudescence des arnaques, comment se protéger

Le Ping Call aussi appelé Spam Vocal fait de plus en plus de victimes : la Police Nationale lance une campagne de lutte contre ces arnaques qui consistent à inciter un abonné à rappeler un numéro surtaxé. Les méthodes des pirates se sont nettement sophistiquées pour rendre ces appels indésirables moins faciles à déceler, ainsi que pour maintenir les victimes au bout du fil le plus longtemps possible si par mégarde elles rappellent le numéro surtaxé.

Le « Ping Call » ou « Spam vocal » une arnaque téléphonique aussi ancienne que les numéros surtaxés. Un pirate achète un numéro surtaxé et appelle sa victime brièvement, de sorte qu’il n’ait pas le temps de décrocher. La victime appelle alors un numéro surtaxé et/ou situé à l’étranger. A l’autre bout du fil, un opérateur maintient son correspondant le plus longtemps possible au bout du fil dans le but de lui surfacturer l’appel. Ce type d’arnaque peut être particulièrement couteuse. La Police Nationale lance une campagne de sensibilisation contre ce phénomène, qui s’est d’ailleurs nettement sophistiqué.

La Police Nationale explique : « pour ne pas susciter la méfiance de leurs victimes, les escrocs passent désormais leurs appels depuis des numéros en 01, 02, 04 etc… plutôt que des 0 899. En confiance, vous rappelez et tombez sur un opérateur qui vous annonce que vous avez gagné un bon d’achat ou un cadeau. Pour pouvoir toucher votre lot, vous devez appeler un prétendu service clients (dont le numéro en 0 899 est lui surtaxé) ». Les gardiens de la paix ajoutent que les malfaiteurs ont de nouveau recours à des opérateurs humains, après avoir misé sur des ordinateurs passant des milliers d’appels, pour mettre leur victime en confiance et lui faire passer le plus de temps possible au bout du fil.

Lire également : Arnaques aux numéros surtaxés – deux sociétés condamnées à 800 000€ d’amende

Voici quelques conseils pour vous prémunir contre cette arnaque :

Demandez à votre opérateur qu’il mette votre numéro sur liste rouge

Inscrivez-vous sur Bloctel en suivant ce lien

Consultez dans le doute ce site d’annuaire inversé

En cas de message non sollicité, signalez-le en écrivant spam vocal suivi du numéro à signaler au 33700 ou via le site http://www.33700.fr

Surtout ne rappelez jamais ces numéros !