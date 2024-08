Personne ne l’avait demandé, mais Microsoft l’a fait : la limitation de taille pour les partitions en FAT32 est supprimée sur Windows 11

30 ans après, Microsoft retire la limite de 32 Go pour le formatage de partitions en FAT32, qui passe à 2 To. Il aura fallu attendre Windows 11 pour observer cette évolution. Pourquoi maintenant ? Mystère, tant le format a perdu en popularité.

C'est au détour d'une publication de blog que Microsoft annonce la nouvelle : “Lorsque vous formatez des disques à partir de la ligne de commande, à l'aide de la commande format, nous avons augmenté la limite de taille de 32 Go à 2 To en FAT32”, explique l'éditeur. La nouveauté ne concerne donc pas le formatage depuis la boîte de dialogue, mais seulement depuis la ligne de commande.

Cette communication est une véritable surprise puisqu'il semblait que Microsoft avait abandonné le suivi du formatage de partition en FAT32, un format aujourd'hui considéré comme désuet. Depuis l'instauration de cette fonctionnalité il y a de ça plusieurs décennies avec Windows 95, la limite de 32 Go n'avait jamais évolué.

Microsoft réhabilite le FAT32 sur Windows 11

Par défaut, le FAT32 est proposé par la boite de dialogue de formatage seulement pour les périphériques de stockage disposant de moins de 32 Go de capacité. Si votre appareil bénéficie d'une capacité supérieure, alors le FAT32 n'est officiellement pas supporté par les outils mis à disposition par Microsoft. Les utilisateurs sont alors invités à recourir au exFAT ou au NTFS, des formats plus récents et plus performants. L'utilité du FAT32 de nos jours se résume à une plus large compatibilité sur d'autres systèmes d'exploitation que Windows.

Précisons que si la taille de la partition complète va pouvoir monter jusqu'à 2 To au lieu de 32 Go en natif (des programmes tiers permettaient déjà de le faire), cela n'affecte en rien la limite de taille pour chaque fichier individuel, toujours réglée à 4 Go maximum.

Cette suppression de la limite des 32 Go est rendue disponible dans un premier temps aux membres du programme Insider, dans le canal Canary. Il s'agit de la version de Windows la plus instable qui est accessible, il est donc possible que la fonctionnalité mette du temps à arriver sur les versions distribuées à l'ensemble des utilisateurs. Si vous êtes concernés, sachez qu'il faut passer à la build 27686 pour tester cette nouveauté.