Perseverance : écoutez le son du vent martien enregistré par le rover

Le rover Perseverance a commencé son travail sur Mars et aujourd’hui, la sonde nous envoie ses premiers sons de la planète rouge. Ils ont été enregistrés par l’outil français SuperCam, qui livre ici ses premières données sonores.

Perseverance est arrivé sur Mars le 18 février dernier. Depuis, le rover s’est mis au travail. Il a réalisé ses premiers mouvements, capturé ses premières images et, fait inédit, à enregistré ses premiers sons. Le rover martien est en effet équipé de plusieurs micros, dont un dans la SuperCam, outil de fabrication française extrêmement sophistiqué. C’est cet outil qui nous livre les bruits du vent martien aujourd'hui. Le CNES publie deux enregistrements à écouter avec les yeux fermés (en fin d'article).

Le premier est le son « brut » enregistré par l’outil. On peut y entendre le vent, mais également le son du laser de la SuperCam. Difficile de les distinguer comme ça, c’est pourquoi l’agence a isolé le bruit du vent dans un deuxième enregistrement. En clair, si vous allez sur Mars à l’endroit où est situé le rover et que vous tendez l’oreille, c’est bien ça que vous entendrez. A noter que si le son semble étouffé, c’est parce que l’atmosphère martienne est moins dense et que les bruits se propagent différemment. Le vent pourrait donc être beaucoup plus fort que l’enregistrement ne nous laisserait le croire.

Perseverance cherche des traces de vie

La SuperCam est l’un des cinq principaux outils embarqués par le rover. En plus de capturer des sons et des images, elle permet d’analyser la composition chimique des sols notamment grâce à son laser. Le but ici est de trouver des anciennes traces de vie sur la planète rouge. Pour cela, le rover a été largué dans un ancien delta, aujourd’hui au cœur d’un cratère. Des analyses seront effectuées tout au long de la mission, mais également des prélèvements. Le but de la NASA est, dans plusieurs années, d’envoyer une seconde mission récupérer ces échantillons pour une étude plus détaillée dans un laboratoire terrien.

En attendant, Perseverance va nous abreuver de photos et de sons en provenance directe de la surface de Mars. On attend la prochaine fournée, les données transmises étant toujours aussi fascinantes qu’intéressantes.