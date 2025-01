Pebblebee Link : ce système de traçage fonctionne sans batterie pour retrouver ses objets perdus

Pebblebee innove au CES 2025 avec Link, une solution inédite de traçage d'objets qui s'affranchit des contraintes des batteries. Cette approche se démarque des systèmes traditionnels comme Tile ou les appareils comaptibles avec les réseaux Find My d'Apple et Google, qui nécessitent tous une alimentation électrique.

Contrairement aux traceurs Bluetooth classiques de la marque (Clip, Card et Tag), qui émettent un signal vers les appareils à proximité, Link inverse le concept. Le système repose sur des étiquettes QR résistantes à l'eau et aux rayures, conçues pour être apposées sur divers objets du quotidien.

Le principe est simple : lorsqu'une personne trouve un objet équipé d'une étiquette Link, elle peut scanner le code QR pour contacter le propriétaire via l'application Pebblebee. L'entreprise met l'accent sur la confidentialité, permettant aux utilisateurs de contrôler les informations partagées avec la personne qui retrouve leurs biens.

Pebblebee Link ne sont pas que de simples codes QR

Le système se distingue d'une simple étiquette avec coordonnées personnelles en offrant plus de flexibilité et de sécurité. Les utilisateurs peuvent personnaliser le message affiché lors du scan, incluant par exemple des informations de contact ou une proposition de récompense. La personne qui trouve l'objet peut également partager sa localisation et ses coordonnées via l'application.

Pebblebee Link sera commercialisé à partir de mars en plusieurs formats : un pack de 5 étiquettes à 8,99 dollars, 20 étiquettes pour 19,99 dollars, ou 30 étiquettes pour 27,99 dollars. Cette dernière option sera également disponible en magasin.

Cette innovation répond donc à un besoin concret : disposer d'une solution de traçage fiable et durable pour les objets qui ne nécessitent pas un suivi constant, comme les outils, le matériel électronique ou l'équipement outdoor. Les étiquettes sont compatibles lave-vaisselle et ne laissent pas de résidus lors du retrait. Il ne reste plus qu’à les essayer pour voir si elles tiennent toutes leurs promesses, et surtout, si les gens ont le cœur aussi bon que Link semble le supposer. Car après tout, les objets perdus ne seront retrouvés par leurs propriétaires que si les personnes prennent le temps de scanner le code de Link.