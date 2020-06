Paylib : les clients de Banque Populaire et Caisse d’Epargne ne peuvent plus utiliser le service

Le groupe BPCE, qui regroupe Caisse d’Épargne et Banque Populaire, annonce la fin du support de Paylib à partir du 16 juin 2020. À partir de cette date, il ne sera plus possible d’ajouter une carte de paiement émise par l’une de ces deux banques dans le système Paylib. Et plus aucune transaction ne sera possible à partir du mois de septembre.

Paylib, c’est le système de paiement sur mobile (sans contact ou en ligne) développé en France pour offrir une alternative à Google Pay, Samsung Pay ou Apple Pay. Il a été développé par BNP Paribas, la Banque Postale, la Société Générale et le GIE Cartes Bancaires (groupement qui assure l’interopérabilité des cartes de paiement en France). Développé dès 2013, Paylib est compatible avec les cartes d’une quinzaine d’enseignes.

Toutefois, deux d’entre elles annoncent quitter l’aventure. Il s’agit de Caisse d’Épargne et de Banque Populaire, deux réseaux bancaires qui appartiennent au même groupe appelé BPCE. Sur le site Internet de chacun des deux réseaux, vous y trouverez la même note d’information à propos de Paylib et de l’arrêt du support de cette solution. Un arrêt dont la première phase démarrera la semaine prochaine.

À partir du 16 juin, les il ne sera plus possible d’enregistrer une carte bancaire émise par Banque Populaire ou Caisse d’Épargne dans l’application. Toute demande d’enregistrement sera refusée. Vous avez donc encore quelques jours pour en profiter (ou essayer le service) si vous êtes client de l’un des deux réseaux de BPCE.

Fin du service de paiement pour tous en septembre

En revanche, toutes les cartes bancaires enregistrées avant cette date continueront de fonctionner avec l’application… mais temporairement. La date de fin de service est annoncée pour la fin du mois de septembre 2020. Jusque là, le service reste identique pour les usagers actuels. Attention : si vous désactivez votre carte dans Paylib après le 16 juin, elle ne pourra plus être réactivée.

Rappelons que Paylib permet de payer en ligne (depuis iOS et Android) ou dans des boutiques physiques (sur Android seulement) et d’échanger de l’argent entre amis (iOS et Android). Vous retrouverez ces fonctions avec certains systèmes de paiement alternatif. Notez que BPCE est partenaire Apple Pay et Samsung Pay (mais pas encore Google Pay).

Source : Caisse d’Epargne