Payer un smartphone 2000 euros ? Les consommateurs ne sont pas prêts

Une étude réalisée aux États-Unis affirme que la très grande majorité des consommateurs ne sont pas prêts à payer un smartphone le prix demandé pour un Galaxy Fold. Que ce soit cette année ou dans les années à venir. Bien sûr, certaines marques seraient plus à même d’en vendre malgré tout. Apple, Samsung et Google sont sur le podium.

Il y a toujours eu une niche du marché dont les prix sont plus élevés que la moyenne : celui des smartphones de luxe (Caviar, Vertu, Tonino, Gresso, Bellperrre, etc.) où les montants s’élèvent à plusieurs milliers (voir dizaines de milliers d’euros). Mais leurs smartphones sont réservés à une clientèle spécifique.

Lire aussi : Samsung a vendu plus de 400 000 Galaxy Fold en 2019

Cependant, certains smartphones dits « grand public » s’approchent eux aussi de cette gamme de prix. Les flagships vendus au-dessus des 1000 euros, comme l’iPhone X, ne sont plus aussi rares. Et certains modèles dépassent même les 2000 euros, comme le Samsung Galaxy Fold et le Huawei Mate X. Somme nous prêts à acheter des téléphones à ce prix ? Une étude de SellCell, entreprise américaine spécialisée dans la revente de téléphone mobile, affirme que non.

Trois Américains sur quatre opposés à l’idée

Cette étude a été réalisée entre le 6 et le 13 janvier 2020 auprès de 2000 Américains âgés de 18 ans et plus, avec respect de la parité. Quelques questions ont été posées quant à l’achat potentiel d’un smartphone à 2000 dollars. 76,7 % des répondants affirment qu’ils ne dépenseraient pas aujourd’hui une telle somme pour un téléphone. 62,2 % des répondants estiment même que ce ne serait envisageable ni cette année ni les années suivantes.

Certaines marques semblent être plus légitimes à vendre un smartphone 2000 euros. Il y a évidemment Apple, cité par 56,5 % des sondés, suivi de Samsung pour 26,9 % et Google pour 8,8 %. En quatrième position, vous retrouvez… LG (qui bénéficie d’une bonne place sur le marché américain). La marque coréenne obtient 4 % des votes. Notez que cette étude est réalisée aux États-Unis où Huawei n’est pas commercialisé. Il est donc logique que cette marque n’apparaisse pas.

Lire aussi : Huawei promet des smartphones pliables abordables d’ici un à deux ans

Plus loin encore, parmi les personnes estimant possible d’acheter un smartphone à plus 2000 euros, 78,2 % sont des propriétaires d’iPhone, 12,8 % ont un Galaxy et 4,5 % ont un Pixel.