Payer avec son mobile, seuls 19 % des Français utilisent cette fonction

Selon une étude, 19 % des Français utilisent leur smartphone comme une carte de crédit, alors que la très large majorité des banques tricolores sont compatibles avec Apple Pay, Google Pay ou encore Paylib. 98 % utilisent une carte bancaire classique et 86 % utilisent la fonction sans contact. Une conséquence directe de la crise sanitaire et de la généralisation des terminaux compatibles.

La France est un pays où les habitudes sont dures à prendre et aussi dures à supprimer. Prenez l’exemple du Minitel. Alors que les autres pays ayant lancé un service Videotex commercial abandonnaient ce système pour Internet, la France a maintenu son usage jusqu’en 2012. Et dans un domaine aussi sensible que la banque, les habitudes sont plus dures encore à changer. Le site comparatif PanoraBanques publie chaque année une étude réalisée par l’institut Poll&Roll sur les habitudes de paiement des Français.

Et le cru 2022 montre, comme en 2021, qu’il faut des événements radicaux, comme une épidémie mondiale, pour provoquer de réels changements de consommation. C’est le cas du paiement sans contact, adopté par 86 % des Français, contre 79 % dans le baromètre précédent. Notez que 98 % de nos concitoyens sont titulaires d’une carte de paiement (dont la moitié sont des cartes Visa ou Mastercard classiques).

Les Français payent davantage avec un chèque que leur smartphone

Mais, malgré cette épidémie, les moyens de paiement avec contact, comme le liquide ou le chèque, perdurent. Près d’un Français sur quatre utilise encore des chèques (avec une moyenne annuelle de 6 chèques émis par Français). Et chaque Français réalise en moyenne 1,5 retrait d’argent en distributeur par mois. En outre, 15 % des Français préfèrent se rendre en agence pour effectuer des virements, plutôt que sur l’application de leur téléphone ou sur Internet.

À l’inverse, payer sans contact avec son mobile est une étape que les Français continue de refuser. Nous nous faisions cette remarque il y a deux ans. Et nous continuons encore aujourd'hui. Selon le baromètre, seuls 19 % des Français ont acquis ce réflexe, alors que de nombreux smartphones sont compatibles et que Apple Pay, Google Pay et Paylib sont compatibles avec la très large majorité des banques. L’étude indique que ce pourcentage a tout de même progressé de deux points en un an. Ce sont évidemment les jeunes générations (18 à 34 ans) qui l’adoptent le plus (26 %).

Source : Twitter