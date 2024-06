Partez en vacances l’esprit tranquille grâce à ce pack de sécurité à prix cassé

Ce pack de sécurité TP-Link Tapo fait l’objet d’une belle réduction chez Fnac Darty. Il est composé d’une caméra de surveillance intérieure Tapo C225, d’un capteur de mouvement, d’un détecteur d’ouverture et d’un hub de connexion.

Filiale du géant TP-Link, la marque Tapo est bien connue pour ses caméras de surveillance au rapport qualité-prix très concurrentiel. En ce moment, Fnac Darty propose un kit de sécurité Tapo à un tarif encore plus avantageux grâce à une réduction de 33%.

Ce pack est composé d’une caméra de surveillance intérieure Tapo C225, d’un détecteur d’ouverture de portes ou de fenêtres, d’un capteur de mouvement ainsi que d’un pont de connexion pour les capteurs et interrupteurs Tapo.

Une caméra complète et des accessoires pour renforcer votre sécurité

L’ensemble des appareils du pack est normalement vendu 149,99 €, mais il est possible en ce moment de l’acheter à 99,99 € chez Fnac Darty, ce qui correspond à une réduction de 33%. Vous économisez donc 50 € sur votre achat.

Pour ce qui est des caractéristiques, la caméra de surveillance intérieure Tapo C225 est un modèle 2K, ce qui promet d’avoir des images claires et détaillées. Elle dispose d’un moteur rotatif, avec suivi de mouvement intelligent, d’une vision nocturne couleur et d’une alarme sonore et lumineuse.

La détection intelligente permet de distinguer les personnes des animaux de compagnies. Enfin, grâce à l’audio bidirectionnel, vous pourrez communiquer à distance ou simplement d’entendre ce qui se passe autour de la caméra.

Celle-ci est déjà suffisamment équipée pour surveiller votre domicile, mais grâce au détecteur d’ouverture, vous irez encore plus loin en ayant la possibilité d'être alerté dès les tentatives d’intrusion par la porte ou une fenêtre.

Le détecteur de mouvement quant à lui peut être placé à n'importe quel en droit de votre domicile. Vous pouvez l'associer à une alarme ou l'utiliser pour économiser de l'énergie. Elle permet en effet d'allumer ou d'éteindre automatiquement l'éclairage selon qu'un mouvement est détecté ou non.