Parlez à cette IA et elle vous dira si vous risquez d’avoir la maladie d’Alzheimer

Une intelligence artificielle est capable de détecter dans le discours d'une personne si elle risque de développer la maladie d'Alzheimer dans les années à venir. Il suffit de lui parler.

L'intelligence artificielle est un formidable outil de diagnostic. Grâce à elle, on développe de plus en plus de méthodes non invasives pour détecter avec précision certaines maladies. Celle-ci a juste besoin que vous lui tiriez la langue par exemple, même à travers une caméra. Une autre regarde votre œil et dresse un état de votre santé cardiaque. En plus de cette facilité d'utilisation, l'avantage de l'IA est sa capacité de prédiction.

Elle est en effet capable de dire si vous pourriez développer tel ou tel problème dans le futur avec un taux d'exactitude frôlant parfois les 100 %. Ce chiffre n'est pas encore atteint avec le système dont il est question ici, mais les premiers retours sont tout de même très encourageants. Une équipe de l'Université de Boston a mis au point un modèle d'IA spécialisé dans la détection de la maladie d'Alzheimer à travers le discours des patients.

Il suffit de parler pour que cette IA vous dise si vous risquez de développer Alzheimer

L'entraînement de l'IA est basé sur les transcription des paroles de 166 adultes atteints d'un trouble cognitif léger. Souvent, cela précède le déclenchement d'Alzheimer, ce qui est arrivé à certains patients de l'échantillon retenu. Les chercheurs ont donc pu demander à l'IA qui parmi les 166 personnes développerait la maladie dans les 6 ans à venir et comparer. Le système a deviné juste avec un taux de précision de 78,5 %.

Pour un premier jet, c'est déjà un excellent résultat. D'autant qu'il n'est pas nécessaire de faire écouter un extrait audio de qualité. À terme, on peut imaginer que s'enregistrer avec son smartphone, voir parler lors d'une téléconsultation, suffira à obtenir un diagnostic. Même si à ce jour, on ne guérit pas d'Alzheimer, traiter la pathologie le plus tôt possible permet d'en ralentir l'évolution et les effets néfastes.

