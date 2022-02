Paris va bannir les voitures du centre-ville d’ici 2024

La zone apaisée qui devait être introduite cette année dans le centre-ville de Paris attendra finalement 2023 ou 2024. Un nouveau calendrier prévisionnel a été communiqué par la municipalité, qui prévoit la mise en place du dispositif quelques mois avant le coup d'envoi des JO de Paris.

La Ville de Paris projette la mise en place d'une “zone apaisée” dans le centre de la capitale française “au plus tard début 2024“. Ce dispositif a pour objectif de prioriser l'utilisation de la voirie publique par les piétons, les vélos et les transports en commun en réduisant la circulation de véhicules. Cela devrait permettre de proposer des rues plus accueillantes, de rendre la vie des riverains plus agréable et de réduire la pollution sonore engendrée par les véhicules motorisés.

Quelle sera la zone apaisée de Paris ?

Aussi appelée zone à trafic limité (ZTL), elle s'étendra de Paris Centre (1er, 2e, 3e et 4e arrondissements) jusqu'à la partie de la rive gauche située au nord du boulevard Saint-Germain (5e, 6e et 7e arrondissements). Les commerçants, artisans, personnes à mobilité réduite, taxis et VTC ainsi que les riverains disposeront d'une exemption. La municipalité veut en fait interdire le trafic de transit afin de favoriser l'expérience du trafic de destination et la vie locale.

Des dérogations sans justificatif seront accordées aux véhicules d’intérêt général prioritaire, du ministère de la Défense, aux transports en commun et aux taxis et VTC. Des dérogations avec justificatif permanent sont prévues pour les riverains, commerçants, artisans, véhicules affichant une carte mobilité inclusion ou une carte de stationnement pour personnes handicapées, résidents de la zone et propriétaires non-résidents, véhicules d’auto-écoles et les titulaires d’un abonnement de parking. Des contrôles aléatoires seront réalisés en sortie de zone, à but pédagogique (comprendre sans amendes) pendant la “période de mise en route et de familiarisation avec la zone“.

Anne Hidalgo avait à l'origine prévu l'instauration de cette zone apaisée dès 2022, dans l'optique des Jeux Olympiques de 2024, ce calendrier initial ne sera finalement pas tenu. Au premier semestre 2022, la Ville de Paris va lancer une étude d’impact, qui sera suivie à la rentrée 2022 par une enquête publique qui donnera la parole aux Parisiens et aux Franciliens. Ile-de-France Mobilités/RATP et la Préfecture de police seront également consultées. Fin 2023 ou début 2024, la zone apaisée devrait devenir réalité.

Source : Ville de Paris