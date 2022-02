Paramount+ arrive en France, Free lance le VoWiFi, Samsung abandonne les protections d’écran gratuites, le récap

Paramount+ vient d'annoncer son arrivée en France pour décembre 2022. En parallèle, Free a déployé le VoWiFi auprès de tous ses abonnés. Pendant ce temps, nous avons appris que Samsung allait abandonner les protections d'écran offertes avec ses smartphones.

Trop occupé à découvrir les nouveautés du catalogue Netflix ou finir la première saison de Boba Fett sur Disney+, vous n’avez pas trouvé le temps de suivre l’actualité du moment en notre compagnie. Pas de panique chers lecteurs, on vous raconte tout ce que vous avez raté dans notre récapitulatif quotidien. Suivez le guide !

Paramount+ débarque en France en décembre 2022

En décembre 2022, Paramount+, le service de streaming de ViacomCBS, sera disponible en France. Dans le cadre de son arrivée dans l'Hexagone, le groupe s'est associé à Canal+ pour étendre sa distribution. Les abonnés au bouquet Ciné Séries de Canal+ auront accès au catalogue du service américain. Les séries et films de Nickelodeon, Nickelodeon Junior, Nickelodeon Teen, MTV, Paramount Channel, Game One, J-One, BET et Comedy Central seront au menu.

En savoir plus sur le lancement de Paramount+ en France

Free propose enfin le VoWiFi à ses abonnés

Comme promis à plusieurs reprises, Free a annoncé que le VoWiFi est disponible sur les smartphones compatibles. Déjà disponible chez Orange, Bouygues Télécom et SFR, cette fonctionnalité permet de passer des appels et d'envoyer des SMS en passant par le réseau WiFi plutôt que par le réseau cellulaire. En cas de panne, cette fonctionnalité permet de ne pas rester coupé du monde. Malheureusement, l'option est réservée aux abonnés disposant d'un forfait 5G et d'un téléphone compatible 5G.

On vous explique comment activer le VoWiFi chez Free Mobile

Samsung dit adieu au film protecteur offert avec ses smartphones

Après avoir abandonné le chargeur inclus, Samsung s'apprête à dire adieu au film de protection d'écran offert avec ses téléphones. D'après un modérateur de la marque, le constructeur estime que la protection de verre Corning Gorilla Glass Victus+, présente sur les Galaxy S22, suffit à éviter les dégâts. Samsung ressort également l'argument écologique en assurant que la production de protections génère des déchets.

En savoir plus sur la disparition des films de protection d'écran sur les Samsung Galaxy