OVH victime d’une grosse panne réseau, de nombreux sites internet touchés

En fin d’après-midi aujourd’hui, l’un des leaders de l’hébergement Web a fait les frais d’une énorme panne réseau. Pendant plus d’une vingtaine de minutes, les sites qu’OVH accueille ne répondaient plus.

« Bonjour, je vous confirme que les investigations sont en cours, nos équipes techniques travaillent à rétablir la situation dans les plus brefs délais. Nous vous présentons nos excuses pour la gêne occasionnée », peut-on lire sur le compte Twitter officiel d’OVH. L’un des hébergeurs les plus populaires au monde, lui qui compte plus de 18 millions de sites, est en panne. L’incident a démarré sur les coups de 17h10 et s’est prolongé jusqu’à 17h35 environ.

À l’heure où nous écrivons ces lignes, le problème ne semble pas réglé et les équipes d’OVH sont toujours sur le pied de guerre. Cependant, nous avons réussi à consulter la dizaine de sites que nous savons être hébergés chez OVH sans difficulté. Le site Downdetector affiche quant à lui une nette baisse des problèmes rapportés par ses utilisateurs peu après 17h30.



Mais sur la page de support d’OVH, l’incident est toujours en cours et le compte Twitter de l’hébergeur continue à être sollicité de la part des clients de l’hébergeur. On ignore si le problème a touché l’ensemble du réseau d’OVH, ou une partie seulement.