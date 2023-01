Panne Orange : les numéros d’appels d’urgence sont rétablis après de fortes perturbations

Ce mardi 17 janvier 2023, de nombreux utilisateurs Orange ont rencontré des difficultés pour passer des appels fixe et mobile vers les services d'urgence comme le Samu et les pompiers. Après plusieurs heures de fortes perturbations, l'opérateur vient d'annoncer que l'acheminement vers ces numéros essentiels est de nouveau opérationnel.

Le sens du timing est plutôt désastreux. Alors que la nouvelle PDG d'Orange Christel Heydemann doit présenter dans un mois tout juste la nouvelle stratégie de l'opérateur, une nouvelle panne vient de toucher le réseau Orange ce mardi 17 janvier 2023.

En effet, durant une bonne partie de l'après-midi et dans plus d'une vingtaine de départements français, il était particulièrement compliqué de joindre les services d'urgence via des appels fixe et mobile. Selon les premières informations partagées par l'opérateur, 60 % des appels vers le SAMU (15), les pompiers (18) et le numéro d'urgence européen (112) n'ont pas pu aboutir…

Devant l'urgence de la situation et les conséquences potentiellement dramatiques d'une telle panne, Orange a pris rapidement la parole sur Twitter. Voici ce qu'a déclaré l'entreprise à 16h23 sur le réseau social : “Les appels fixe et mobile vers les services d'urgence (15, 18, 112) sont fortement perturbés partout en France. Nous invitons les personnes qui souhaitent rejoindre les services de secours à réitérer leurs appels”.

[1/2] Les appels fixe et mobile vers les services d’urgence (15, 18, 112) sont fortement perturbés partout en France. Nous invitons les personnes qui souhaitent joindre les services de secours à réitérer leurs appels. — Orange France (@Orange_France) January 17, 2023

Orange a réagi rapidement cette fois-ci

Dans la foulée, Orange a tenu à se montrer rassurant en précisant que “toutes les équipes d'Orange sont pleinement mobilisées pour rétablir les services dans les plus brefs délais”. Fort heureusement, la panne ne se sera finalement pas éternisée, comme l'a confirmé l'opérateur sur l'oiseau bleu vers 17h30 : “L'acheminement des numéros d'urgence est de nouveau opérationnel depuis 16h45″.

Orange ajoute qu'une “vigilance renforcée” a été mise en place pour surveiller le réseau et éviter de nouvelles avaries. Rappelons que ce n'est pas la première fois que les appels d'urgence sont perturbés sur les réseaux Orange. En juin 2021, une panne majeure avait paralysé les services de secours. Orange avait partagé des numéros temporaires durant le temps nécessaire aux réparations.

Le ministre de l'Intérieur avait qualifié cette panne de “grave et inacceptable” et l'ex-PDG d'Orange Stéphane Richard avait été convoqué par le gouvernement pour faire le point sur la situation. L'opérateur s'était excusé officiellement, et peu de temps après, les autorités ont exigé la tenue d'un audit externe pour trouver “les causes et les conséquences de cet incident”.