Paint et Notepad se dotent de fonctions IA qui vont changer votre façon de les utiliser, voici comment les tester en avant-première

Microsoft est actuellement en train de déployer et tester de nouvelles fonctions basées sur l’IA pour Paint et Notepad. Ces mises à jour promettent d’apporter des outils créatifs puissants pour retoucher des images et réécrire du texte de manière plus fluide.

Les mises à jour de logiciels emblématiques deviennent de plus en plus courantes, surtout dans le cadre des programmes de test comme Windows Insiders. Microsoft, en recherche constante d’amélioration de ses applications, explore aujourd’hui des fonctionnalités d’intelligence artificielle pour ses logiciels de base. Paint et Notepad, des outils standards de Windows, s’enrichissent de nouvelles capacités visant à faciliter la création et l’édition.

Le programme Windows Insider permet aux utilisateurs de Windows d’accéder à des fonctionnalités en avant-première et de contribuer au développement du système en fournissant leurs retours. Les membres de ce programme, notamment dans les canaux Canary et Dev, commencent à recevoir des versions de Paint et Notepad intégrant des fonctionnalités d’IA. Ces nouvelles options offrent aux utilisateurs de Windows 11 la possibilité de tester des outils puissants comme le “Generative Fill” et la réécriture de texte.

Paint s’enrichit avec le Generative Fill et le Generative Erase pour des retouches créatives avancées

Les utilisateurs qui souhaitent accéder aux nouvelles fonctionnalités peuvent rejoindre le programme Windows Insider en activant cette option dans les paramètres de Windows. Une fois inscrits, ils peuvent recevoir les dernières mises à jour via les canaux Canary et Dev, qui offrent les versions les plus récentes et expérimentales.

Dans cette nouvelle version de Paint, Microsoft introduit le Generative Fill. Cette fonctionnalité permet d’ajouter ou de modifier des éléments dans une image en décrivant simplement ce que l’on souhaite. On peut sélectionner une zone sur l’image et, grâce à un menu contextuel, saisir une description de ce qu’il souhaite générer. Paint propose alors des variations générées par IA, parmi lesquelles il peut choisir. Un autre ajout notable, le Generative Erase, qui permet de supprimer des objets indésirables en comblant les espaces laissés par les éléments effacés. Ces outils de retouche sont spécialement optimisés pour les PC équipés de processeurs Snapdragon et Copilot+.

Notepad n’est pas en reste avec une nouvelle fonction de réécriture. Désormais, on peut sélectionner un texte et choisir de le reformuler en quelques clics, avec des options pour ajuster le ton et la longueur du texte. Cette fonction, disponible en avant-première dans plusieurs pays, offre trois variantes de réécriture qui facilitent la révision de contenu.

Source : Blog Windows