Les banques pourraient annoncer dans quelques jours une hausse du plafond des paiements sans contact par carte bancaire. Cette décision serait une conséquence de l’épidémie de coronavirus, les consommateurs souhaitant de moins en moins toucher le terminal de paiement par peur d’une contamination.

Malgré le confinement, les Français doivent continuer à faire leurs achats pour se nourrir et prendre soin de leur habitation. Parmi les raisons qui justifient un déplacement se trouvent justement les achats de première nécessité. Seulement, la contamination au coronavirus est très rapide. Il suffit simplement de toucher un objet. Selon les matériaux, la durée de vie du virus peut varier de plusieurs heures à plusieurs jours. Dans ces conditions, il faut évidemment porter des gants quand vous sortez de chez vous.

Lire aussi : Attestation de déplacement sur smartphone : Comment télécharger et utiliser la version numérique ?

L’un des points où la transmission est potentiellement la plus forte est le terminal de paiement. Quand vous payez par carte bleue, vous êtes dans l’obligation de valider en saisissant votre code PIN si le montant dépasse le plafond autorisé par votre banque. Aujourd’hui, le plafond est de 30 euros. Or, acheter des denrées de première nécessité peut rapidement dépasser cette limite (surtout si vous respectez strictement le confinement). Il faut donc souvent en passer par la saisie manuelle.

Une hausse pour payer les courses

Face à cette situation, les banques pourraient revoir le plafond des paiements sans contact à la hausse, information révélée aujourd’hui par Europe 1. Les banques françaises auraient décidé de passer ce montant de 30 euros aujourd’hui à 50 euros afin de donner plus de souplesse. Cependant, il ne suffit pas d’appuyer sur un simple bouton pour garantir la compatibilité. Selon un banquier interrogé par nos confrères, il pourrait être nécessaire d’adapter les terminaux de paiement, voire même les cartes de paiement. En 2017, quand le plafond est passé de 20 à 30 euros, toutes les cartes bancaires ont été changées.

Ce changement répond à une double problématique. D’abord le pourcentage de transaction sans contact dans les commerces de proximité (type Boulanger) est passé de 30 % avant la crise à un taux compris entre 80 % et 90 % actuellement. Ensuite le panier moyen en hypermarché a considérablement augmenté, passant de 45 euros à plus de 70 euros. Si les Français souhaitent payer sans contact en hypermarché, ils doivent réduire leurs courses (et se déplacer plus souvent). En augmentant le plafond, les consommateurs pourront donc payer plus souvent leurs courses malgré la hausse de leur panier.

Source : Europe 1