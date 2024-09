Pack rentrée Fnac : un PC portable, accessoires et Microsoft 365 à prix mini jusqu’à ce soir !

Pour la rentrée, la Fnac propose un pack complet comprenant un PC portable HP, une souris sans fil, une housse de protection et un abonnement Microsoft 365, le tout à prix réduit. Une offre encore plus avantageuse pour les adhérents et avec une remise supplémentaire possible grâce à un code promo limité dans le temps.

Découvrir le pack à prix mini maintenant

La rentrée approche à grands pas et la Fnac a pensé à tout pour vous équiper à moindre coût. Son pack spécial rentrée inclut un PC portable HP Laptop 14-ep0036nf, accompagné d’accessoires indispensables comme une souris sans fil Bluetooth, une housse de protection réversible et un abonnement Microsoft 365 Personnel valable un an. Le tout est proposé à 557,99€. Et si vous êtes adhérent Fnac, le prix baisse encore, avec une réduction exclusive qui fait chuter le tarif à 429€ seulement.

Cette offre est déjà alléchante, mais ce n'est pas tout. Si vous achetez ce pack avant ce soir minuit, vous pouvez profiter d'une réduction supplémentaire en utilisant le code promotionnel CARTABLE30. Ce code permet d’obtenir 30€ de remise pour chaque tranche de 200€ dépensés, soit une réduction totale de 60€. Ainsi, en cumulant la réduction adhérent et le code promo, vous pouvez faire baisser le prix final de manière significative, rendant ce pack accessible pour seulement 369€.

Un pack complet à prix imbattable

Le cœur de cette offre est le PC portable HP Laptop 14-ep0036nf, un modèle parfaitement adapté aux besoins des étudiants et des professionnels. Avec son écran de 14 pouces, il est à la fois compact et facile à transporter. Sous le capot, le processeur Intel® Core™ i3 vous assure des performances fluides, adaptées à la bureautique, à la navigation sur internet et au visionnage de vidéos. La mémoire vive de 8 Go permet de faire tourner plusieurs applications en simultané sans ralentissement, tandis que le disque SSD de 256 Go garantit des démarrages rapides et un stockage suffisant pour tous vos fichiers de travail ou personnels.

Ce PC est accompagné d'une souris sans fil Bluetooth argentée, alliant ergonomie et praticité, et d'une housse de protection réversible pour protéger votre ordinateur lors de vos déplacements.

Enfin, ce pack inclut un abonnement d’un an à Microsoft 365 Personnel, un indispensable pour ceux qui ont besoin d’outils bureautiques performants. Avec cet abonnement, vous bénéficiez d'un accès à l’ensemble des logiciels de la suite Office, comme Word, Excel et PowerPoint, mais aussi d’un espace de stockage cloud sur OneDrive, vous permettant de travailler en toute mobilité et de sauvegarder vos fichiers en ligne.

Profiter du pack à prix réduit

Entre un ordinateur portable performant, des accessoires pratiques et un abonnement à Microsoft 365, vous disposez de tout le nécessaire pour bien démarrer l’année scolaire ou professionnelle. N’attendez plus, car cette offre à prix mini ne durera pas !