Le pack PS5 Slim + EA Sports FC 26 est à prix ultra canon !

Si vous envisagez d’acheter la PS5 Slim et le jeu EA Sports FC 26, cette offre vous permet de faire d’une pierre deux coups, tout en réalisant une belle économie sur l’ensemble. La console et le jeu sont en effet réunis dans un pack proposé à un prix très avantageux.

Toutes les versions de la PS5 Slim sont concernées par cette offre. Que vous préfériez le modèle standard, numérique ou la version Pro, elles sont associées au jeu EA Sports FC 26 dans un pack proposé à prix réduit.

Ce bundle, vendu et expédié par Cdiscount est en effet proposé à 549 € au lieu de 629,99 € pour la version standard. Vous réalisez ainsi une économie de 80 € sur l’ensemble. Pour rappel, le jeu EA Sports FC 26 a en effet été lancé le mois dernier à 79,99 €. La PS5 Slim standard quant à elle s’affiche toujours au prix conseillé de 549,99 €.

PS5 Slim + EA Sports FC 26 : trois bundles au choix

Si vous préférez la version numérique de la PS5 Slim, le pack avec EA Sports FC 26 est à 499 € au lieu de 579,99 €. Quant à la PS5 Pro associée au jeu, elle est à 799 € au lieu de 879,99 €. Vous réalisez une belle économie en choisissant l’un de ces bundles, par rapport à l’achat des deux produits séparément.

Enfin, si vous recherchez une seconde manette pour la console et que vous êtes un fan de God of War, une édition limitée de la DualSense à l’effigie du jeu est disponible depuis le jeudi 23 octobre 2025 au prix de 84,99 €.

Pour revenir à EA Sports FC 26, le jeu apporte des nouveautés bienvenues, avec une refonte des mécanismes de drible, une meilleure simulation de l’IA, ainsi que des gestes plus naturels pour les gardiens de but.

Désormais, vous pouvez également choisir un préréglage de gameplay parmi deux profils : Compétitif, pour un gameplay plus dynamique (idéal pour FUT et Clubs), et le profil Authentique, plus réaliste, qui est plus adapté aux modes Carrière et Coup d’envoi.