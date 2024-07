Pendant plusieurs semaines, à l'occasion de la saison estivale, le groupe Fnac/Darty vous permet de vous offrir un pack de deux rubans lumineux Philips Hue Lightstrip Plus sous les 100 euros grâce à une réduction de près de 45 %.

Jusqu'au jeudi 15 août 2024, les sites du groupe Fnac/Darty donnent la possibilité à ses clients respectifs de faire une économie de 80 euros sur le pack de deux rubans lumineux Philips Hue Lighstrip Plus. Afin d'en profiter, il suffit d'ajouter les deux produits en question au panier et la remise de 44 % se déclenche automatiquement. Au total, l'ensemble est donc proposé à 99,98 euros au lieu de 179,98 euros.

Alimenté sur secteur, le Philips Hue Lightstrip Plus qui mesure deux mètres de long est un ruban lumineux LED flexible pouvant se fixer sur un mur, derrière un meuble ou un téléviseur afin d'offrir un spectacle lumineux coloré et connecté. Le contrôle se fait facilement grâce à la technologie sans fil Bluetooth, depuis l'application mobile dédiée, ou directement par la voix grâce à la compatibilité avec Alexa et Google Assistant. La bande LED embarque une plage de température de couleur allant de 2000 à 6500 K, un flux lumineux de 1600 Lumens, 16 millions de couleurs et 50 000 nuances de blanc, la classe énergétique A et une puissance de 20 W.