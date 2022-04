Overwatch : Blizzard change les skins d’un personnage à cause de la guerre en Ukraine

Blizzard Entertainment a apporté des modifications à certains skins du personnage russe d'Overwatch, Zarya, après que la lettre “Z” a été adoptée comme symbole pro-guerre par la Russie dans le cadre de son invasion de l'Ukraine.

Alors que Blizzard a récemment publié une nouvelle mise à jour pour le sixième anniversaire d’Overwatch, le studio a discrètement apporté un changement aux skins d’un de ses personnages phares : Zarya. Ce héros Russe a vu deux de ses skins, Arctique et Front Sibérien, être légèrement modifiés en raison de la guerre en Ukraine.

Blizzard n'a pas officiellement annoncé le changement visuel sur les skins légendaires de Zarya dans les notes de patch de la mise à jour de mardi, mais la subtile modification a été repérée par les membres du subreddit Overwatch. Comme on peut le voir dans les images ci-dessous, le petit Z présent sur la poitrine supérieure gauche de la veste de Zarya a été supprimé.

Blizzard modifie son personnage russe en soutien à l’Ukraine

Depuis le début de l’invasion de l’Ukraine par la Russie, le symbole « Z » a été adopté par les citoyens russes qui soutiennent Poutine, et il figure sur les véhicules militaires actuellement impliqués dans le conflit. Son origine est toujours assez mystérieuse. Il a été suggéré que le “Z”, ainsi que d'autres symboles similaires, a d'abord été utilisé pour identifier les forces russes et prévenir les tirs amis, ou pour identifier des forces opérationnelles russes spécifiques, mais personne ne peut pour l’instant donner de signification officielle.

Néanmoins, on comprend donc mieux pourquoi les entreprises du monde entier essayent désormais d’éviter cette lettre Z, à l’image de Samsung qui a retiré la lettre du nom de ses Galaxy Fold 3 et Galaxy Flip 3 sur son site officiel. Pourtant, la lettre Z présente sur les skins du personnage d’Overwatch n’a jamais eu de connotation négative avant l’invasion, puisqu’elle n’était présente sur les vêtements de Zarya qu’à cause de l’orthographe de son nom.

Comme la plupart des sociétés de jeux vidéo, Blizzard a déjà apporté un grand soutien à l'Ukraine, en interrompant notamment la vente de ses jeux en Russie, y compris les microtransactions, et en doublant les dons de ses employés à l'Ukraine.

Source : Reddit