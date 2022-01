A peine racheté par Microsoft, Blizzard annonce déjà une toute nouvelle licence

Blizzard officialise le développement d'un nouveau jeu de survie, qui se déroule dans un univers inédit créé pour l'occasion et qui s'annonce déjà épique.

Quel timing ! On se remet à peine de l'annonce du rachat d'Activision Blizzard par Microsoft (qui devrait être effectif en juin 2023) que Blizzard nous communique une énorme surprise ce 25 janvier 2022 : un nouveau jeu. Et ce n'est pas tout, puisqu'il s'agit d'une licence totalement inédite. La dernière en date était Overwatch en 2016 et historiquement, Blizzard prend très peu de risques en recyclant ses univers déjà bien connues du public : Warcraft, Diablo, Starcraft…

Un jeu de survie dans un univers inédit

Pour ce premier contact avec le jeu, qui risque de faire beaucoup parler de lui dans les mois et les années à venir, l'éditeur ne partage que peu d'informations. Le titre n'a pas encore de nom, mais on sait qu'il est développé à la fois pour les consoles et le PC. Ce n'est pas surprenant, Blizzard est très lié à l'écosystème PC, mais s'est ouvert de plus en plus aux consoles (Overwatch, Diablo III). On parle même d'un potentiel portage de World of Warcraft sur Xbox suite à l'acquisition du groupe par Microsoft.

Le deuxième élément intéressant est qu'il s'agit d'un jeu de survie. Aucune mécanique de gameplay n'est par contre détaillée, et on devine que le projet en est encore à une phase très précoce du développement. D'ailleurs, l'annonce ne semble pas tellement destinée aux joueurs, mais plutôt aux développeurs qui pourraient être intéressés par rejoindre l'équipe puisque Blizzard en profite pour faire savoir qu'il recrute pour ce nouveau jeu. Des postes d'artistes, de designers et d'ingénieurs sont notamment vacants.

Blizzard évoque “un voyage vers un tout nouvel univers”, un “endroit rempli de héros que nous devons encore rencontrer, d'histoires qui doivent encore être racontées et d'aventures qui doivent encore être vécues”, insistant bien sur le fait qu'il s'agit d'un tout nouvel environnement créé pour l'occasion, pas question ici de se retrouver en Azeroth ou en Sanctuaire par exemple.

On ne s'attendait pas forcément à ce qu'un projet de cette ampleur soit annoncé maintenant, entre l'actualité autour du rachat, les reports de Diablo IV et Overwatch 2, ainsi que les événements internes au sein d'Activision Blizzard (accusations de harcèlement et de culture d'entreprise toxique, volonté des employés de créer des syndicats). La surprise est belle, mais l'on risque de devoir attendre longtemps avant d'avoir d'autres nouvelles, officielles tout du moins, du projet.