Galaxy Fold 3 et Flip 3 : Samsung retire le Z à cause de la guerre en Ukraine

Samsung semble avoir abandonné la dénomination Z pour ses Galaxy Fold 3 et Flip 3 dans certains pays d’Europe de l’Est. Cette décision semble motivée par la guerre en Ukraine, le Z étant devenu un symbole de ralliement pour les Russes qui soutiennent l’invasion.

Les Galaxy Z Fold 3 et Z Flip 3 ont été renommés dans les pays Baltes. Comme le remarque le site Sammobile, les sites estoniens, lettons et lituaniens de Samsung ont changé le nom des smartphones ainsi que leur charte graphique. Ils se nomment désormais Galaxy Fold 3 et Flip 3, tout simplement.

Ce changement ne concerne pour l’instant que les pays baltes. Sur les sites des autres pays européens, comme la France, le Z reste en place. Les autres pays de l'est, comme la Pologne, la Roumanie ou encore la Moldavie, ne sont pas (encore) concernés.

Samsung change le nom des smartphones à cause de la guerre en Ukraine

Toutes les gammes de smartphones Galaxy sont associées à une lettre. Nous avons les Galaxy A, entrée et milieu de gamme, les Galaxy S, les hauts de gamme historiques, et les Z. Le Z est dédiée aux terminaux pliables. Il est vrai que la forme de la lettre est explicite et permet tout de suite de comprendre de quoi on parle.

Toutefois, le Z est aussi devenu le symbole des pros guerre en Ukraine. Dès le début de l’invasion russe, les internautes ont remarqué la dernière lettre de l’alphabet taguée sur les blindés. Le Z est très vite devenu le signe de ralliement des soutiens de Poutine, notamment dans son pays. Les pays baltes, limitrophes de la Russie et de la Biélorussie, craignent l’expansionnisme russe à l’avenir. Pour éviter tout malentendu, Samsung aurait donc décidé de tout simplement supprimer le Z du nom de ses smartphones. Le constructeur n’a pour l’instant pas encore commenté cette nouvelle.

Pour rappel, la gamme Galaxy Z compose les deux smartphones pliables de Samsung. Cet été, la marque coréenne devrait présenter les deux nouvelles itérations, à savoir le Fold 4 et le Flip 4. Le Z devrait toujours être présent dans le nom des smartphones en Europe de l’Ouest.