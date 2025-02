Le smartphone tri-fold de Samsung se précise, ce brevet dévoile une surprise de taille

Samsung prépare son premier smartphone à trois volets, et de nouvelles informations viennent bousculer les attentes. Un brevet récent suggère un design plus compact que prévu, tout en intégrant un élément apprécié des fans : la compatibilité avec le S Pen. Un choix surprenant alors que la marque avait réduit son support sur d’autres modèles récents.

Samsung explore depuis plusieurs années le concept des smartphones pliables et s’apprête à franchir une nouvelle étape. Après le succès des Galaxy Z Fold et Z Flip, l’entreprise travaille sur un modèle à trois volets. Ce type d’appareil pourrait offrir un écran encore plus grand une fois déplié, tout en restant portable une fois replié. Mais alors que le constructeur coréen tarde à officialiser son projet, des concurrents comme Huawei ont déjà dévoilé leurs propres modèles tri-fold.

Un brevet récemment accordé à Samsung et repéré dans la base de données de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (WIPO) donne un aperçu du Galaxy G Fold, le nom supposé de ce futur smartphone. Contrairement à ce que l’on imaginait, l’appareil pourrait adopter un format plus compact une fois plié, rappelant un Galaxy Z Flip plutôt qu’un Z Fold. Il pourrait également marquer le retour d’un élément clé pour les utilisateurs avancés : le S Pen, avec un emplacement dédié intégré dans le châssis.

Samsung pourrait proposer un Galaxy G Fold compact avec un S Pen intégré

Les croquis du brevet montrent un appareil dont les deux extrémités se replient vers l’intérieur, contrairement au Huawei Mate XT, qui adopte une forme en zigzag. Cette approche protégerait mieux l’écran principal, mais nécessiterait un écran secondaire distinct pour une utilisation en mode fermé. Le design esquissé laisse aussi entrevoir un écran principal plus large et moins allongé, ce qui pourrait offrir un affichage différent des actuels Galaxy Z Fold.

Par ailleurs, les premières fuites évoquent un écran interne de 9,96 pouces, contre 7,6 pouces pour le Galaxy Z Fold 6. En comparaison, le Huawei Mate XT affiche 10,2 pouces en mode ouvert. Un écran secondaire de 6,54 pouces est également mentionné, permettant une utilisation plus confortable en mode plié. Si ce brevet se concrétise, Samsung pourrait proposer une alternative intéressante aux formats pliables actuels, tout en réintégrant le S Pen, absent du Galaxy Z Fold SE et restreint sur le Galaxy S25 Ultra. Reste à voir si ce design sera retenu pour la version finale du smartphone.

Source : WIPO