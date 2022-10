Orange propose le meilleur réseau mobile en France en 2022, selon l’Arcep

L’Arcep, l’autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse, vient de publier la 23e édition de son enquête annuelle d’évaluation de la qualité de service des opérateurs mobiles métropolitains.

Selon un nouveau rapport de l’Arcep évaluant la qualité des services mobiles en France en 2022, c’est toujours l’opérateur téléphonique Orange qui réussit à dominer la concurrence. L’autorité de régulation annonce que l’opérateur historique dispose du « meilleur réseau mobile en France pour la 12e fois consécutive ».

De leur côté, certains de ses rivaux ont également reçu des distinctions grâce à leur nombre d’abonnés, ou encore la consommation totale de leurs clients. Ainsi, Bouygues est couronné « premier opérateur mobile alternatif », tandis que Free Mobile devient le « premier opérateur alternatif pour l’usage réel data ». Malheureusement, SFR n’a vraisemblablement pas brillé par ses performances.

Lire également – L’Arcep exige qu’Orange, Free, SFR et Bouygues améliorent le déploiement de la fibre optique

Qui propose la meilleure couverture réseau en France ?

Alors qu’on sait que les opérateurs couvrent actuellement 99 % de la population, tous n’offrent pas les mêmes performances sur l’ensemble de la métropole. En zone dense, les quatre opérateurs offrent sans surprise des résultats très élevés au test d’affichage des pages Web. En 2G, 3G et 4G en ville, les pages s’affichent en moins de 10 secondes dans 98 % des tentatives chez Orange, 97 % chez Bouygues Telecom, 95 % chez Free Mobile et 94 % chez SFR. Dans les zones rurales, le test devient évidemment plus compliqué, Orange obtient 90 %, Free Mobile 86 %, tandis que Bouygues et SFR finissent à 81 %.

Lors du visionnage de vidéos en streaming, Orange est toujours devant ses concurrents. Dans les zones denses, 98 % des vidéos sont visionnées en qualité parfaite). Bouygues peut compter sur un score de 97 %, Free Mobile de 94 % et SFR termine bon dernier à 93 %. En zones intermédiaires, Orange est en encore une fois en tête (96%), avec une avance de plus de 5 points sur Free Mobile (91%), Bouygues Telecom troisième (90%) et SFR quatrième (88%). Enfin, en zone rurale, Orange est également premier (89%). Free Mobile se place second (85%), devant Bouygues Telecom et SFR (78%).

Au niveau des débits, le constat est toujours à peu près similaire. Orange offre les meilleurs débits en téléchargement en 2G, 3G, 4G et 5G avec une moyenne de 143 Mbit/s sur l'ensemble du territoire, et 217 Mbit/s en zone dense. Bouygues arrive deuxième avec 84 Mbit/s en métropole et 167 Mbit/s en zone dense. SFR obtient une moyenne de 84 Mbit/s et 163 Mbit/s, et Free ferme la marche avec seulement 64 Mbit/s sur l’ensemble du territoire.

Enfin, concernant la qualité des appels audio, c’est toujours Orange qui se montre le plus fiable en zones denses. L’opérateur historique maintient des appels de deux minutes sans perturbations audibles dans 93 % des cas. Bouygues fait aussi bien, mais SFR et Free Mobile obtiennent 91 % et 87 %, respectivement. Les résultats placent également Orange en tête en zones rurales et intermédiaires. Orange et Bouygues ont également un taux de réception des SMS de 98 %, contre 97 % pour Free Mobile et SFR.

SFR n’est toujours pas au niveau des autres opérateurs en France

Comme l’ont montré la plupart des tests, SFR ferme assez souvent la marche, loin derrière ses rivaux. Dans certains domaines, c’est Free Mobile qui a le plus de mal, tandis qu’Orange et Bouygues Telecom proposent des performances assez solides dans l’ensemble des tests.

Heureusement, tous semblent s’être améliorés d’une année à l’autre, puisque le débit descendant moyen français s’est amélioré en 2022 grâce à l’arrivée de la 5G. La moyenne est passée de 82 Mbit/s en 2021 à 94 Mbit/s en 2022.

En déplacement, sur les axes routiers et ferrés, l’ensemble des opérateurs proposent des taux assez élevés lors des différents tests, mais c’est toujours Orange qui se positionne en tête. Dans l’ensemble, 95 % des pages Web s’affichent en moins de 10 secondes sur les routes, mais seulement 81 % dans les TGV, Intercités et TER. Dans les RER et Transiliens, les résultats sont sans surprise plus élevés à 90 %, et même à 95 % dans les métros.

Pour conclure, on rappelle que ce n’est pas parce qu’Orange se classe en tête qu’il s’agit forcément du meilleur opérateur pour vous. En effet, chacun propose des performances différentes en fonction de votre localisation, c’est pourquoi il vous faut vous-même les comparer. Pour cela, vous pouvez vous rendre sur l’outil « Mon réseau mobile » de l’Arcep, qui vous aidera à comparer la qualité des différents réseaux autour de chez vous.