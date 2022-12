Orange augmente ses tarifs, le jailbreak d’iOS 16, Linky fait payer ses opposants, c’est le récap

Une augmentation en vue chez l'opérateur Orange, iOS 16 se fait jailbreaker, les opposants au compteur Linky vont devoir passer à la caisse, c'est le récapitulatif.

Voilà une semaine encore chargée en actualités tech qui s'achève. Ici, on trouve un outil permettant de pirater iOS 16, le système d'exploitation des iPhone. Là, on constate qu'Orange est sur le point d'augmentation les tarifs de ses abonnements fixes et mobiles. Enfin, on découvre que Linky va imposer aux plus récalcitrants une “taxe” de 5 €/mois. On vous détaille tout ça dans notre résumé des actualités les plus pertinentes de la veille. En route, on est parti !

Il est désormais possible de jailbreaker les iPhone sous iOS 16

Si vous souhaitez avoir plus de liberté avec votre iPhone, il est possible dans certains cas de le jailbreaker. Une fois l'appareil débridé, vous pourrez par exemple accéder à l'ensemble des fichiers du système, installer davantage d'applications, paramétrer votre iPhone sous toutes les coutures… Tout cela sans aucune restriction. Si Apple voit tout ceci d'un mauvais oeil, un nouvel outil vient cependant de voir le jour. Baptisé palera1n, cet utilitaire se dédie aux plus anciens appareils compatibles iOS 16. On vous explique tout ce qu'il faut savoir à son sujet dans notre article en lien ci-dessous.

Orange va revoir ses tarifs à la hausse

Si vous êtes abonné Orange, mauvaise nouvelle : l'opérateur a décidé de revoir sa grille tarifaire. À titre d'exemple, les forfaits Open devraient prochainement augmenter de 2 euros, soit 24 euros sur l'année. La raison d'une telle hausse ? Le coût de l'énergie, qui ne cesse lui aussi d'augmenter. Cette hausse prendra effet à compter de mars 2023. Les autres opérateurs vont-ils emboîter le pas à Orange ? Réponse dans les prochaines semaines, à coup sûr.

Les opposants à Linky vont devoir mettre la main à la poche

Coup dur pour celles et ceux qui ne veulent pas de compteur Linky chez eux. À partir de janvier 2023, si le fameux compteur n'est pas installé dans votre domicile, ils devront verser 61 €/an à Enedis, soit un peu plus de 5 €/mois. Mais rassurez-vous : il y a cependant une petite astuce qui vous permet d'éviter de tels frais, petite astuce que nous vous dévoilons dans notre actualité.

