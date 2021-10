Orange augmente la facture des abonnés Open Up en échange de 50 Go de data

Orange vient d'annoncer une mauvaise nouvelle aux abonnés du forfait Open Up 70 Go. Depuis le 7 octobre, l'opérateur historique a augmenté le prix de ce forfait de 2 euros supplémentaires tous les mois. Pour justifier cette hausse de prix, Orange offre 50 Go de data aux clients concernés. Heureusement, il est possible de refuser ce nouveau forfait et conserver son abonnement actuel.

Les abonnés de l’offre Open Up 70 Go d'Orange reçoivent actuellement un courriel électronique de la part de l'opérateur, rapporte Capital. Depuis le 7 octobre, le télécom a ajouté 50 Go de data aux abonnés du forfait, portant l'enveloppe totale à 120 Go.

“Les usages en internet mobile sont en pleine croissance et en constante évolution. Pour anticiper les services de demain, nous faisons évoluer votre offre, sans réengagement et sans démarche de votre part”, explique Orange dans son mail. Malheureusement, cet ajout n'est pas gratuit. Dès le 3 décembre 2021, les abonnés devront s'acquitter de deux euros supplémentaires sur leur facture mensuel.

Orange permet de refuser l'augmentation de prix

En conséquence, les abonnés seront invités à payer 73.99 euros tous les mois, contre 71.99 euros auparavant. Orange précise que les clients mécontents peuvent refuser l'offre. “Lorsqu’une augmentation tarifaire est appliquée, les clients sont informés bien en amont et gardent la possibilité de faire un retour en arrière sur leur ancienne offre. Nous avons développé un parcours simple, accessible depuis l’application Orange et moi et l’espace client pour leur permettre de le faire rapidement, en toute autonomie”, déclare l'opérateur historique, interrogé par Capital.

En permettant à ses clients de revenir à leur offre initiale par le biais d'une simple démarche en ligne, Orange se met en conformité avec la législation. En effet, cette hausse des prix est tout à fait légale tant que vous avez la possibilité de refuser l'augmentation et que vous êtes prévenu un mois avant son application. Les opérateurs comptent sur la distraction de leurs abonnés, qui oublient bien souvent de refuser l'offre dans le temps imparti.

Pour les abonnés qui ne souhaitent pas passer par une démarche en ligne, Orange propose de “se faire accompagner d’un conseiller en boutique ou par le service client”. Que pensez-vous de ce procédé ? Êtes-vous agacé par ces options imposées ? Allez-vous refuser l'offre ? On attend votre avis dans les commentaires.

Source : Capital