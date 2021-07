OPPO Reno 6 Z 5G : découvrez la fiche technique complète juste avant l’annonce

Alors que le lancement officiel du OPPO Reno 6 Z 5G est prévu pour le 21 juillet, une publication sur Twitter a révélé quelques photos et spécifications sur le nouveau smartphone de la marque chinoise. On fait le point sur les informations dévoilées.

Oppo Reno est une gamme de smartphones Android fabriqués par le constructeur chinois Oppo. En mai dernier, une fuite avait tout dévoilé des trois modèles de la gamme Oppo Reno6 avant même qu’ils ne soient présentés. Cette fois-ci, il est question du modèle à part, le Reno6 Z 5G.

Alors que la sortie officielle est prévue pour le 21 juillet, des photos ont en effet été postées sur Twitter par l’informateur Evan Blass (@evleaks) et elles nous donnent un aperçu de la conception et des caractéristiques de ce nouveau dispositif OPPO Reno 6 Z 5G.

OPPO RENO 6 Z 5G : TOUT CE QUE L’ON SAIT

Aux vues des photos dévoilées sur Twitter, le téléphone est présenté avec un design arrière incurvé qui le fait ressembler à l'Oppo Reno 6 Pro et à l'Oppo Reno 6 Pro+. Cependant, contrairement aux deux téléphones existants qui portent un écran incurvé, Oppo Reno 6Z semble avoir un écran plat.

Le mobile disposera apparemment d’un écran AMOLED de 6,43 pouces avec une résolution FHD+ de 2400 x 1080 pixels, d’un taux de rafraichissement de 60 Hz et il sera équipé d'un processeur MediaTek Dimensity 800U. L'OPPO Reno 6 Z devrait être proposé avec 8 Go de RAM et un choix de 128 ou 256 Go de stockage intégré. L'appareil disposera d'une batterie de 4310 mAh et d'une recharge rapide de 33W.

Il comprendra également une gamme de plusieurs caméras : à l'avant de l'appareil, une caméra de 32 mégapixels conçue pour les selfies et les appels vidéo et à l'arrière, un dispositif à trois caméras qui comprendra une caméra principale de 64 mégapixels, une caméra ultra-large de 8 mégapixels et une caméra macro de 2 mégapixels.

Les fuites ont également révélé le prix du téléphone, qui commencera à 410 dollars, soit 350 euros. L'Oppo Reno 6Z 5G sera le quatrième modèle de la série Reno 6 de la société, qui compte déjà le Reno 6, le Reno 6 Pro et le Reno 6 Pro+. On vous en dit plus dès que possible sur les Reno. En attendant plus d'informations, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires ci-dessous.