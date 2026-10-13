Oppo : ColorOS 17 débarque très bientôt, voici tout ce qui change et quand votre smartphone pourra en profiter

Oppo vient de dévoiler la prochaine mise à jour de sa surcouche : ColorOS 17. Basée sur Android 17, elle se focalise sur l’IA, la fluidité et la sécurité. Quelles sont ses nouveautés ? Quand votre smartphone Oppo pourra-t-il en profiter ? Voici tout ce qu’il faut savoir sur ColorOS 17.

Alors qu’Android 17 a été officiellement déployé par Google en juin dernier – en même temps que WearOS 7 et le Pixel Drop mensuel –, les constructeurs de smartphones présentent leur surcouche basée sur cette itération de l’OS les uns après les autres. Samsung a, par exemple, déjà dévoilé One UI 9 et a même amorcé le déploiement progressif de cette mise à jour sur ses appareils Galaxy.

C’est désormais au tour d’Oppo de lever le voile sur sa propre surcouche basée sur Android 17. Baptisée ColorOS 17, cette version est caractérisée par trois maîtres-mots : IA, sécurité et fluidité. Faisons le point sur tous les changements introduits par la mise à jour, ainsi que sur son calendrier de déploiement officiel.

ColorOS 17 met l’accent sur l’IA, la sécurité et la fluidité

L’heure est aux agents IA intégrés

Avec cette dernière itération de la surcouche d’Oppo basée sur Android 17, l’accent est indéniablement mis sur l’IA et, pour être plus précise, sur ses capacités agentiques. Mind Pilot peut toujours répondre aux questions de l’utilisateur, mais un mode Agent lui permet désormais d’accomplir certaines tâches complexes pour son compte.

Par exemple, il est capable d’interagir avec les fichiers et les photos stockés localement, d’organiser des fichiers dispersés, de retrouver des photos précises et de les transformer en couverture de vlog ou encore de coordonner plusieurs tâches.

OSee rassemble les capacités d’intelligence visuelle d’Oppo et est directement intégré à l’appareil photo : il propose proactivement à l’utilisateur les services dont il pourrait avoir besoin.

D’autres fonctions devraient être rendues disponibles en Europe par la suite, comme AI Photo Agent.

Une fluidité et une réactivité améliorée

Depuis ColorOS 15, Oppo mise sur la fluidité. Avec ColorOS 17 la marque chinoise pousse les curseurs encore plus loin avec Living Flow Design : l’interface a été revisitée pour offrir aux utilisateurs une expérience toujours plus cohérente, naturelle et réactive.

Cette nouvelle approche s’appuie sur trois piliers : Luminous Effect pour des éléments visuels plus doux, lumineux et translucides qui renforcent la hiérarchie visuelle, guident le regard et réagissent au toucher, Fluid Motion qui assure une continuité visuelle pour les éléments qui se transforment et Flexible Feedback qui transpose cette réactivité aux interactions tactiles.

Cette fluidité améliorée repose également sur une architecture de rendu unifié, qui permet aussi de réduire l’utilisation de la RAM. La réactivité renforcée s’appuie quant à elle sur un système de gestion des ressources amélioré : la nouvelle itération du Laminar Flow Engine.

La sécurité au cœur des préoccupations d’Oppo

ColorOS 17 vient renforcer la sécurité des smartphones Oppo. Les données utilisées pour les traitements d’IA sont chiffrées de bout en bout dans le Private Computing Cloud de la marque, si bien que personne ne peut y accéder, pas même Oppo.

La protection de la transmission des données a aussi été approfondie grâce à l’intégration de nouvelles capacités de protection post-quantique. Et l’entreprise fournit un nouveau rapport de transparence aux utilisateurs pour leur permettre de mieux comprendre comment leurs données sont traitées.

Voici le calendrier officiel de déploiement de ColorOS 17 sur les smartphones d’Oppo

Si ColorOS 17 fera ses premiers pas sur la gamme Find X10, que nous vous avons dévoilée sous toutes ses coutures, la marque a partagé le calendrier de déploiement officiel de la mise à jour sur ses différents appareils. On observe que les téléphones haut de gamme seront les premiers servis, ainsi que les générations les plus récentes.

ColorOS 17 arrivera sur une première salve de smartphones le 29 octobre prochain. Seront alors concernés les :

Oppo Find N6

Oppo Find X9 Ultra

Oppo Find X9

Oppo Find X9 Pro

Oppo Find X9

D’autres terminaux suivront ensuite le 30 octobre, à savoir les :

Oppo Find N5

Oppo Find X8 Pro

Oppo Find X8

Oppo Reno16 Pro 5G

Oppo Reno16 5G

Oppo Reno16c 5G

Oppo Reno16 FS 5G

Oppo Reno16 F 5G

La troisième salve interviendra en novembre, sans que la marque ne précise le jour :

Oppo Find N3

Oppo Find N3 Flip

Oppo Reno15 Pro Max 5G

Oppo Reno15 Pro 5G

Oppo Reno15 Pro Mini 5G

Oppo Reno15 5G

Oppo Reno15c 5G

Oppo Reno15 FS 5G

Oppo Reno15 F 5G

Oppo Reno15 A

Oppo Reno14 Pro 5G

Oppo Reno14 5G

Oppo Reno14 5G Diwali Edition

Oppo Reno14 FS 5G

Oppo Reno14 F 5G

Oppo Reno14 F Dark Side Limited Edition

Oppo K14x 5G

Oppo K14 5G

Oppo K13x 5G

Oppo F33 5G

Oppo F31 5G

Oppo F29 5G

En décembre, d’autres appareils recevront la mise à jour et notamment des tablettes :

Oppo Reno13 Pro 5G

Oppo Reno13 5G

Oppo Reno13 FS 5G

Oppo Reno13 F 5G

Oppo Reno13 F

Oppo Reno13 A

Oppo K13 Turbo Pro 5G

Oppo K13 Turbo 5G

Oppo K13 5G

Oppo Pad 5

Oppo Pad 5 Matte Display Edition

Oppo Pad 3 Pro

Oppo Pad 3

Oppo Pad 3 Matte Display Edition

Enfin, les derniers produits compatibles devront attendre le premier trimestre 2027 pour recevoir la mise à jour. Figureront parmi eux les :

Oppo Find N2 Flip

Oppo Reno12 Pro 5G

Oppo Reno12 Pro 5G Manish Malhotra Limited Edition

Oppo Reno12 5G

Oppo F33 Pro 5G

Oppo F31 Pro+ 5G

Oppo F31 Pro 5G

Oppo F29 Pro 5G

Oppo Pad SE

Oppo Pad SE Matte Display Edition

En conclusion, si vous possédez un smartphone Oppo sorti il y a quelques années, il va falloir faire preuve d’un peu de patience avant de recevoir la mise à jour ColorOS 17. Mais voyons le verre à moitié plein : cela permettra à la marque de peaufiner ses nouveautés d’ici là.