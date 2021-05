OpenWiFi veut créer un réseau WiFi universel et sécurisé

Le projet OpenWiFi vient d'adopter la norme OpenRoaming de la Wireless Broadband Alliance. L'idée est ici de permettre aux utilisateurs de se déplacer entre les spots WiFi sans avoir à se reconnecter ou à entrer des informations de connexion.

Le projet OpenWiFi de la Telecom Infra Project (TIP) vient de franchir une étape clé. En effet, les équipes ont adopté la norme OpenRoaming de la WBA (pour Wireless Broadband Alliance). Pour mémoire, il s'agit d'une association créée pour promouvoir l'interopérabilité des services entre les différents acteurs du Wi-Fi.

Grâce à l'adoption de cette norme, le projet OpenWiFi ouvre la voie à une connexion instantanée entre plusieurs réseaux WiFi publiques sans que cela nécessite que l'utilisateur se reconnecte ou entre à nouveau un identifiant et un mot de passe. L'idée est la suivante : l'utilisateur disposerait d'une identité commune qui peut être utilisée sur plusieurs réseaux sans interaction supplémentaire.

Les transferts entre les différents points d'accès étant gérés d'une manière similaire à ce que font les opérateurs de téléphonie mobile avec la portabilité, c'est-à-dire lorsque vous conservez votre numéro quand vous changez d'opérateur. “WBA OpenRoaming est un complément solide à OpenWiFi, car les deux projets sont conçus pour éliminer les obstacles à la connectivité”, explique Tiago Rodriges, PDG de la WBA.

Développer un Wi-Fi mondial, sécurisé et gratuit

Pour rappel, la Telecom Infra Project mentionnée plus haut est un organisme regroupant des entreprises et des associations, qui œuvrent ensemble pour le déploiement d'une infrastructure de réseau de télécommunications mondiale, le but étant d'offrir une connexion Internet fiable et stable partout sur la planète, à l'instar de ce que veut proposer Elon Musk avec Starlink, en échange d'un abonnement payant bien entendu.

“La WBA et la TIP envisagent tous deux un monde, pas trop éloigné espérons-le, où la connectivité numérique devient plus simple et plus rationalisée pou l'ensemble de l'écosystème des fournisseurs de services de communication, des équipementiers, des entreprises et des consommateurs”, ajoute le patron de WBA.

Pour résumer, l'ambition est de créer un “réseau Wi-Fi unique et global” qui permettrait à des milliards de personnes de se connecter automatiquement et en toute sécurité en tout lieu. Notez que cette technologie a d'ores et déjà été lancée dans le Canary Wharf, l'un des principaux quartiers d'affaires de Londres. Précisons enfin que ce projet regroupe de nombreux partisans, comme Samsung, Facebook, Intel ou encore Google.

Source : TechRadar