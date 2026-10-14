OpenAI Dots : comment utiliser l’agent IA de ChatGPT qui travaille même quand votre PC est éteint ?

ChatGPT peut désormais aller plus loin que répondre à vos questions. Avec la fonctionnalité Dots, OpenAI vous permet de confier un travail à un agent IA qui continue de s’en occuper même quand vous quittez l’application. Préparer des documents, effectuer des recherches ou suivre un projet… Il dispose de son propre environnement dans le Cloud et peut poursuivre ses tâches même lorsque votre ordinateur est éteint.

La plupart des utilisateurs n’exploitent qu’une partie des possibilités de ChatGPT. L’IA sert le plus souvent d’agent conversationnel, répondant à toutes sortes de questions. Mais ChatGPT sait aussi accomplir des tâches spécifiques, comme effectuer des recherches dans le cadre d’un projet, préparer des documents ou écrire du code.

Avec Dots, OpenAI va plus loin en proposant des agents IA capables de continuer à travailler même quand vous fermez l’application ChatGPT. Chaque agent dispose de son propre ordinateur dans le cloud et peut même se connecter à vos applications pour accomplir les tâches que vous lui confiez. Votre ordinateur ou smartphone peut donc être éteint sans interrompre son travail. L’agent revient vers vous lorsqu’il a besoin de votre intervention.

Ces nouveaux assistants ne sont toutefois pas encore accessibles à tous. L’accès dépend de votre abonnement et du pays dans lequel vous vous trouvez. Voici les conditions à remplir pour accéder à OpenAI Dots.

OpenAI Dots : qu’est-ce que c’est ?

OpenAI a présenté les Dots le 29 septembre 2026. Il s’agit d’une fonction d’agents IA intégrés à ChatGPT. Les Dots peuvent accomplir des tâches pour vous sur la durée et sans avoir besoin que l’application reste ouverte. Par exemple : vous devez préparer un déplacement professionnel de trois jours. Les informations du voyage sont dispersées.

Vous avez reçu les horaires par e-mail, ainsi que la confirmation de réservation de l’hôtel avec son adresse. Pour le programme des rendez-vous, il faut consulter un document à part.

Au lieu de passer d’une application à l’autre pour tout rassembler, vous pouvez demander à votre dot de préparer un planning à partir de ces informations. L’agent peut consulter les e-mails et les documents concernés, à condition que vous lui accordiez les accès nécessaires.

Vous pouvez ensuite fermer ChatGPT et vous occuper d’autre chose. Il poursuit le travail et vous pourrez retrouver le planning sur votre téléphone une fois qu’il sera prêt.

C’est le principe des Dots. Ils disposent de leur propre ordinateur dans le cloud pour accomplir les tâches que vous leur confiez. Si une information manque ou qu’une décision nécessite votre avis, votre assistant revient vers vous pour pouvoir continuer.

Comment accéder à OpenAI Dots ?

Pour l’heure, Dots est proposé avec certaines offres payantes de ChatGPT. Pour les utilisateurs de plus de 18 ans, la fonctionnalité est disponible avec les abonnements Pro. Les offres gratuites et Plus ne figurent donc pas parmi les abonnements éligibles annoncés

Notez toutefois que l’accès avec un abonnement individuel Pro n’est pas disponible en France actuellement, ni dans les autres pays de l’Espace économique européen. Le Royaume-Uni et la Suisse sont également concernés par cette restriction.

Pour accéder à Dots depuis la France, il faut un abonnement Business Premium ou Enterprise. Avec l’abonnement d’Enterprise, un administrateur doit activer la fonctionnalité.

Comment créer son Dot et échanger avec lui ?

Les Dots peuvent être utilisés depuis ChatGPT sur ordinateur ou sur smartphone. Vous pouvez aussi créer votre agent depuis l’application mobile, l’application de bureau ou depuis votre navigateur sur PC. Il faudra lui donner un nom, personnaliser son apparence et connecter les applications services auxquels vous souhaitez lui donner accès. Notez que la version Web mobile n’est pas prise en charge.

Vous pouvez ensuite échanger avec votre Dot à l’écrit ou à la voix, lui confier une tâche et apporter des précisions au besoin. Il mémorise certaines informations sur vos préférences et les décisions prises auparavant. Vous pouvez ainsi reprendre un travail depuis votre smartphone après l’avoir commencé sur ordinateur, sans avoir à tout lui expliquer à nouveau. Il est également possible de communiquer avec lui dans Slack ou Microsoft Teams.

Chaque Dot a son ordinateur dans le Cloud et peut interagir avec vos applications

Chaque Dot dispose de son propre ordinateur dans le cloud, avec un navigateur intégré. C’est ce qui lui permet de continuer à travailler même lorsque votre PC est éteint. Grâce à sa machine dédiée, il peut lui-même effectuer des recherches sur le web, manipuler des documents ou analyser des données de manière autonome. Vous pouvez consulter l’évolution des missions qui lui ont été confiées depuis ChatGPT.

Grâce aux applications connectées, un Dot peut par exemple consulter vos e-mails, votre agenda ou vos fichiers, selon les autorisations que vous lui accordez. Pour certaines tâches, votre Dot peut également faire appel à ChatGPT Work ou à Codex.

Les Dots peuvent aussi utiliser votre ordinateur personnel

Vous pouvez aussi connecter votre ordinateur personnel à un Dot depuis l’application de bureau ChatGPT. Le Dot pourra alors utiliser vos fichiers sur le PC et les outils locaux auxquels vous lui donnez accès. Cette connexion est toutefois facultative, puisque l’agent dispose déjà de sa propre machine à distance. Utilisez là seulement si les tâches du Dot doivent passer par des fichiers ou des logiciels présents sur votre ordinateur.

Les opérations sur votre PC nécessitent par contre que celui-ci reste allumé et connecté à Internet, avec l’application ChatGPT ouverte. Si vous l’éteignez, votre Dot ne pourra plus effectuer les tâches qui dépendent des fichiers ou des applications auxquels ils sont connectés en local.

Notez enfin que les initiatives de l’agent IA sont encadrées. Il peut rechercher de lui-même des informations dans les services connectés, mais cette recherche proactive est limitée à la lecture. L’envoi de messages ou la modification de données dépendent des autorisations accordées et peuvent nécessiter votre approbation.

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Vos données sont-elles en sécurité ?

Craindre pour ses données est légitime avec une fonctionnalité comme OpenAI Dots. Un agent IA n’est pas dispensé de la prudence qu’on peut exiger à un internaute humain matière de sécurité. ChatGPT est une application chiffrée, mais ce n’est pas une assurance tous risques.

Votre agent IA peut consulter vos fichiers, utiliser vos applications et effectuer des tâches pour vous. Il faut donc faire attention aux autorisations que vous lui accordez, même si OpenAI a prévu des protections pour encadrer ses actions.

Il est notamment possible de lui permettre de consulter vos e-mails sans l’autoriser à en envoyer. Votre Dot peut par exemple repérer une tâche oubliée en accédant à vos mails et vous la signaler. Mais effectuer cette tâche à votre place, comme envoyer une facture, nécessite votre autorisation.

par ailleurs, lorsque Dots est configuré pour travailler sur votre ordinateur personnel, un VPN comme NordVPN peut également renforcer la protection de la connexion utilisée pour ses tâches en ligne, surtout lorsque vous êtes en déplacement et que vous devez vous connecter à un WiFi public. Les fonctionnalités de sécurité de NordVPN peuvent également, sur les appareils compatibles, bloquer des sites dangereux et analyser certains fichiers téléchargés.

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Enfin, si vous résidez dans un pays où un abonnement Pro est éligible, par exemple aux États-Unis, un VPN pourrait être utile lors d’un voyage temporaire en Europe. Vous pourrez vous connecter avec une adresse IP américaine, ce qui pourrait éviter une éventuelle restriction liée à votre localisation.