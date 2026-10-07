Qu’est-ce que l’antivirus nouvelle génération de NordVPN ?

NordVPN dispose d’un antivirus de nouvelle génération. Plusieurs outils fonctionnent dans la même application qui va bien au-delà des fonctions d’un VPN traditionnel. Voici ce que cette protection peut vous apporter et comment en profiter.

Antivirus nouvelle génération de NordVPN

Les antivirus sont depuis longtemps ancrés dans les habitudes. Mais les menaces évoluent constamment et deviennent de plus en plus complexes. Les applications de protection doivent s’y adapter, y compris celles qui n’ont pas vocation à s’occuper des menaces comme les virus et les malwares.

Connu pour son VPN, NordVPN propose aussi un ensemble de fonctionnalités rassemblées sous l’appellation « antivirus de nouvelle génération ». Qu’est-ce que cela apporte réellement et s’agit-il d’une énième solution antivirus dans la lignée de celles qui existent depuis des années ?

Que signifie « antivirus de nouvelle génération » chez NordVPN ?

Cette appellation fait référence à un ensemble d’outils de protection disponibles dans NordVPN. Le fournisseur ne parle “d’antivirus de nouvelle génération” que depuis peu, mais les fonctionnalités qui y sont rattachées sont déjà bien connues des utilisateurs de l’application. C’est en effet la protection anti-menaces Pro qui a été renommée. Elle intègre des outils tels qu’une protection contre les logiciels malveillants, contre le phishing et les arnaques en ligne.

Plusieurs méthodes permettent au fournisseur d’identifier ces menaces. Il s’appuie, entre autres, sur la signature numérique de fichiers dangereux ayant déjà été identifiés.

L’application se base également sur l’apprentissage automatique, c’est-à-dire des modèles entraînés à détecter des caractéristiques suspectes dans des liens, mais aussi sur des pages ou dans des fichiers.

Ces modèles travaillent avec des règles de détection et des informations recueillies sur les menaces. Le terme « nouvelle génération » traduit donc l’approche qu’utilise NordVPN. Il ne faut pas en déduire que les autres antivirus se limitent tous aux vieux virus informatiques. Les suites de sécurité actuelles adoptent aussi de nouvelles approches et proposent des fonctionnalités que l’on n’y retrouvait pas il y a quelques années.

dès 3.49€
Satisfait ou remboursé 30 jours
9300 serveurs
10 connexions simultanées maximum
135 pays couverts
9.5
Notre test
plus de détails

Caractéristiques complètes du VPN NordVPN.

- 76%
3.49€/mois
Pendant 28 mois
- 70%
5.49€/mois
Pendant 12 mois
14.99€/mois
Pendant 1 mois
Vitesse
Qualité/Prix
Sécurité
Fonctionnalités
Support Client
Simplicité

À quel moment cette protection peut-elle vous servir ?

Vous passez parfois d’un site à l’autre sans prêter beaucoup d’attention à leur adresse pendant que vous naviguez sur Internet. Un résultat bien placé dans un moteur de recherche n’est pourtant pas une garantie de fiabilité. La protection de navigation de NordVPN peut bloquer l’accès à une page dangereuse ou afficher un avertissement lorsqu’un site est identifié comme frauduleux. Cela vous donne une occasion de vérifier avant de fournir un mot de passe ou d’utiliser les données de votre carte bancaire.

Les e-mails constituent la plus grande origine de ce type de menace. C’est par là que passent la plupart des tentatives de phishing. Une facture inattendue peut par exemple vous pousser à cliquer pour comprendre ce qu’on vous réclame. La protection des e-mails de NordVPN analyse les liens et signale ceux qui présentent un risque. Elle vous empêche ainsi de cliquer sur un lien dangereux.

La protection contre les fichiers dangereux quant à elle intègre un scanner qui intervient lors des téléchargements. S’il détecte un logiciel malveillant, le traitement dépendra des réglages : suppression automatique ou, lorsque cette option est disponible, mise en quarantaine. Le fichier est alors isolé, le temps que vous décidiez de le supprimer ou de le conserver. La quarantaine n’est toutefois pas encore disponible sur macOS.

L’antivirus de nouvelle génération de NordVPN intègre aussi le blocage des publicités et des traqueurs, ainsi qu’un outil de recherche de vulnérabilités dans les applications installées sous Windows. Ce dernier peut vous signaler une faille connue. Il faut ensuite s’occuper de la mise à jour du logiciel concerné.

Comment profiter de l’antivirus de NordVPN ?

La protection antivirus complète figure dans les formules avancées de NordVPN, notamment les formules Premium et Premium Max disponibles en ce moment à partir de 4,49 € et 6,49 € respectivement, avec 3 mois offerts. Le contenu et le nom des formules changent régulièrement, tout comme leurs prix. Vérifiez donc bien l’abonnement qui inclut les fonctionnalités recherchées au moment de souscrire à l’offre.

Pas besoin d’activer la protection si vous avez la bonne formule. Elle l’est par défaut dans l’application NordVPN. Appuyez sur l’icône en forme de bouclier. Vous pourrez y voir des options comme « Protection en temps réel », « Détecteur d’arnaque », etc. Cliquez sur Paramètres avancés pour voir toutes les options de protection qui sont en principe toutes activées par défaut.

Enfin, la protection sur ordinateur peut fonctionner sans que vous soyez connecté à un serveur VPN. Vous pouvez donc utiliser votre connexion habituelle tout en laissant NordVPN surveiller les téléchargements et la navigation, à condition que l’application reste active.

Faut-il désinstaller son antivirus habituel ?

Non. Votre antivirus habituel doit continuer à fonctionner. Les outils de NordVPN lui sont complémentaires. L’éditeur met surtout en avant une protection des activités en ligne et des téléchargements.

Un virus contenu dans une clé USB ou un disque externe reste donc du ressort de votre antivirus habituel. NordVPN n’effectue pas une analyse générale de tous les fichiers présents sur votre ordinateur ou sur un support de stockage externe.

Gardez également en tête qu’aucun outil de protection ne peut vous dispenser de garder de bonnes habitudes. Faites attention à où vous allez sur Internet et évitez de cliquer sur des liens à tout va, surtout ceux qui vous sont envoyés par mail.


La rédaction vous conseille aussi...

Réagissez à cet article !

Demandez nos derniers articles !

Canal+ fait revivre Sport+, une plateforme gratuite pour tous avec Ligue des Champions, Top 14 et F1 au programme

Sport+ renaît de ses cendres. La chaîne mythique de Canal+ devient une plateforme numérique gratuite et accessible à tous avec des contenus liées aux droits sportifs détenus par le groupe….

Pack Logitech G502 X + Tapis de souris G240 : équipez-vous d’une super souris gaming pour moins de 40 €

Cette offre Fnac va faire plaisir aux gamers. En ce moment, vous pouvez bénéficier d’une réduction de prix de 43% sur le pack comprenant la souris gaming Logitech G502 X…

BMW dévoile un SUV coupé électrique capable de parcourir 828 km sans passer par la borne

BMW poursuit le déploiement de sa gamme Neue Klasse avec un nouveau venu au format SUV coupé. L’iX4 reprend l’architecture 800 volts de ses cousins et pousse l’autonomie nettement plus…

Des astronomes surprennent pour la première fois une étoile vampire aspirant une étoile ratée

Une étoile située à 300 années-lumière de la Terre affiche un comportement longtemps resté inexplicable. Les astronomes ont fini par identifier sa victime, une naine brune piégée sur une orbite…

Des films et séries Gears of War, Forza et Fable ? Xbox lance XP, une initiative pour porter ses jeux vidéo au cinéma et à la télévision

Xbox se dote d’une nouvelle divison. Baptisée XP, elle a pour mission de diversifier les licences en films, séries TV, produits dérivés et événements. “Créer davantage de façons de découvrir…

HONOR fabrique désormais des vélos, et le sien change de vitesse à votre place

HONOR a bâti sa réputation sur les smartphones et les objets connectés. Le constructeur chinois change de registre avec le CHOICE ADO Air 20 Pro, un vélo électrique pliant lancé…

Echo Dot 5 : l’excellente enceinte connectée d’Amazon est maintenant à -67%, c’est son prix le plus bas !

L’enceinte connectée Echo Dot 5 est un petit bijou de technologie qui permet d’écouter sa musique, d’avoir accès à un assistant vocal boosté à l’IA et de contrôler ses appareils…

Surface Laptop Ultra : Microsoft lance son premier PC portable sous puce Nvidia RTX Spark, enfin un concurrent au MacBook Pro ?

Microsoft a finalement présenté son Surface Laptop Ultra, un PC portable haut de gamme équipé d’une puce Nvidia RTX Spark. Enfin une réponse convaicante au MacBook Pro d’Apple ? Depuis…

Free Mobile prévient ses utilisateurs qu’ils ne pourront plus utiliser leur smartphone s’ils sont toujours sur la 2G

La 2G est en train de mourir et, avec elle, le forfait de quelques centaines de milliers d’utilisateurs restants sur le réseau. Voilà en essence le sujet du mail envoyé…

Cette nouveauté de ChatGPT transforme vos réponses en véritables outils interactifs

ChatGPT reste pour beaucoup une longue suite de paragraphes à lire. OpenAI vient d’y déployer GPT-6, son nouveau modèle. L’assistant compose désormais lui-même l’affichage de ses réponses. Les assistants conversationnels…

Retrouvez sur Phonandroid toute l’actualité autour de l’OS mobile de Google. Le site est une véritable mine d’or autour des produits Android et bien plus ! Vous cherchez un téléphone ou souhaitez maîtriser parfaitement le votre ? Nos articles, dossiers et tutoriels sont là pour vous informer et vous guider. Votre smartphone n’aura plus aucun secret pour vous. Nous vous ferons découvrir les meilleures applications android sur le Google Play. Si les tablettes vous intéressent, vous pourrez suivre l’actualité des différentes marques. Elles sont nombreuses et s’y retrouver est compliqué. Phonandroid et son forum sont là pour vous informer et vous guider.