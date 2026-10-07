Qu’est-ce que l’antivirus nouvelle génération de NordVPN ?

NordVPN dispose d’un antivirus de nouvelle génération. Plusieurs outils fonctionnent dans la même application qui va bien au-delà des fonctions d’un VPN traditionnel. Voici ce que cette protection peut vous apporter et comment en profiter.

Les antivirus sont depuis longtemps ancrés dans les habitudes. Mais les menaces évoluent constamment et deviennent de plus en plus complexes. Les applications de protection doivent s’y adapter, y compris celles qui n’ont pas vocation à s’occuper des menaces comme les virus et les malwares.

Connu pour son VPN, NordVPN propose aussi un ensemble de fonctionnalités rassemblées sous l’appellation « antivirus de nouvelle génération ». Qu’est-ce que cela apporte réellement et s’agit-il d’une énième solution antivirus dans la lignée de celles qui existent depuis des années ?

Que signifie « antivirus de nouvelle génération » chez NordVPN ?

Cette appellation fait référence à un ensemble d’outils de protection disponibles dans NordVPN. Le fournisseur ne parle “d’antivirus de nouvelle génération” que depuis peu, mais les fonctionnalités qui y sont rattachées sont déjà bien connues des utilisateurs de l’application. C’est en effet la protection anti-menaces Pro qui a été renommée. Elle intègre des outils tels qu’une protection contre les logiciels malveillants, contre le phishing et les arnaques en ligne.

Plusieurs méthodes permettent au fournisseur d’identifier ces menaces. Il s’appuie, entre autres, sur la signature numérique de fichiers dangereux ayant déjà été identifiés.

L’application se base également sur l’apprentissage automatique, c’est-à-dire des modèles entraînés à détecter des caractéristiques suspectes dans des liens, mais aussi sur des pages ou dans des fichiers.

Ces modèles travaillent avec des règles de détection et des informations recueillies sur les menaces. Le terme « nouvelle génération » traduit donc l’approche qu’utilise NordVPN. Il ne faut pas en déduire que les autres antivirus se limitent tous aux vieux virus informatiques. Les suites de sécurité actuelles adoptent aussi de nouvelles approches et proposent des fonctionnalités que l’on n’y retrouvait pas il y a quelques années.

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À quel moment cette protection peut-elle vous servir ?

Vous passez parfois d’un site à l’autre sans prêter beaucoup d’attention à leur adresse pendant que vous naviguez sur Internet. Un résultat bien placé dans un moteur de recherche n’est pourtant pas une garantie de fiabilité. La protection de navigation de NordVPN peut bloquer l’accès à une page dangereuse ou afficher un avertissement lorsqu’un site est identifié comme frauduleux. Cela vous donne une occasion de vérifier avant de fournir un mot de passe ou d’utiliser les données de votre carte bancaire.

Les e-mails constituent la plus grande origine de ce type de menace. C’est par là que passent la plupart des tentatives de phishing. Une facture inattendue peut par exemple vous pousser à cliquer pour comprendre ce qu’on vous réclame. La protection des e-mails de NordVPN analyse les liens et signale ceux qui présentent un risque. Elle vous empêche ainsi de cliquer sur un lien dangereux.

La protection contre les fichiers dangereux quant à elle intègre un scanner qui intervient lors des téléchargements. S’il détecte un logiciel malveillant, le traitement dépendra des réglages : suppression automatique ou, lorsque cette option est disponible, mise en quarantaine. Le fichier est alors isolé, le temps que vous décidiez de le supprimer ou de le conserver. La quarantaine n’est toutefois pas encore disponible sur macOS.

L’antivirus de nouvelle génération de NordVPN intègre aussi le blocage des publicités et des traqueurs, ainsi qu’un outil de recherche de vulnérabilités dans les applications installées sous Windows. Ce dernier peut vous signaler une faille connue. Il faut ensuite s’occuper de la mise à jour du logiciel concerné.

Comment profiter de l’antivirus de NordVPN ?

La protection antivirus complète figure dans les formules avancées de NordVPN, notamment les formules Premium et Premium Max disponibles en ce moment à partir de 4,49 € et 6,49 € respectivement, avec 3 mois offerts. Le contenu et le nom des formules changent régulièrement, tout comme leurs prix. Vérifiez donc bien l’abonnement qui inclut les fonctionnalités recherchées au moment de souscrire à l’offre.

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Pas besoin d’activer la protection si vous avez la bonne formule. Elle l’est par défaut dans l’application NordVPN. Appuyez sur l’icône en forme de bouclier. Vous pourrez y voir des options comme « Protection en temps réel », « Détecteur d’arnaque », etc. Cliquez sur Paramètres avancés pour voir toutes les options de protection qui sont en principe toutes activées par défaut.

Enfin, la protection sur ordinateur peut fonctionner sans que vous soyez connecté à un serveur VPN. Vous pouvez donc utiliser votre connexion habituelle tout en laissant NordVPN surveiller les téléchargements et la navigation, à condition que l’application reste active.

Faut-il désinstaller son antivirus habituel ?

Non. Votre antivirus habituel doit continuer à fonctionner. Les outils de NordVPN lui sont complémentaires. L’éditeur met surtout en avant une protection des activités en ligne et des téléchargements.

Un virus contenu dans une clé USB ou un disque externe reste donc du ressort de votre antivirus habituel. NordVPN n’effectue pas une analyse générale de tous les fichiers présents sur votre ordinateur ou sur un support de stockage externe.

Gardez également en tête qu’aucun outil de protection ne peut vous dispenser de garder de bonnes habitudes. Faites attention à où vous allez sur Internet et évitez de cliquer sur des liens à tout va, surtout ceux qui vous sont envoyés par mail.