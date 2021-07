OnePlus tacle Qualcomm, des internautes cherchent de faux pass sanitaires, le Galaxy S20 plante, le récap’

OnePlus considère que les SoC Qualcomm s’avèrent parfois trop puissants, les recherches de faux pass sanitaire et test covid explosent sur Internet, de nombreux utilisateurs de Galaxy S20 se plaignent de l’écran, c’est le récap’ du jour.

La Fête Nationale a donné l’occasion à certains d’entre vous de profiter d’un jour férié et vous êtes passés à côté des dernières actus ? On vous met à jour dans le récap’ !

ONEPLUS CRITIQUE LES SOC QUALCOMM

Pour OnePlus, il est clair que la course à la performance qu'entreprennent Qualcomm et ses concurrents est une perte de temps. Pete Lau, le PDG de OnePlus a publié sur son compte Twitter un message invitant la communauté à découvrir pourquoi les SoC Qualcomm sont trop puissants et empêchent le bon fonctionnement de certaines applications sur les modèles OnePlus 9 et OnePlus 9 Pro. La publication confirme que OnePlus a établi une liste d’applications avec lesquelles OxygenOS est « optimisé ». Le but est double : réduire l’émission de chaleur et améliorer l’autonomie, tout en garantissant un très bon niveau de confort à l’utilisateur.

Lire : Pour OnePlus, les SoC Qualcomm sont trop puissants pour la plupart des applications

LA CONTREBANDE DE FAUX PASS SANITAIRE ET TEST PCR SE DÉVELOPPE

Ce lundi 12 juillet 2021, Emmanuel Macron a annoncé un durcissement des mesures contre la pandémie de Covid-19, avec notamment la mise en place étendue du Pass Satinaire dès le 21 juillet. Sur Google, la recherche des termes « faux vaccin », « faux pass sanitaire» et « faux test PCR » a explosé : avant la prise de parole de l'Elysée, les recherches de « fausse attestation » ne dépassaient pas les 600 alors qu’elles se sont envolées jusqu'à 4000 quelques heures seulement après le discours du Président. Ces recherches de faux passeport vaccinal ne datent cependant pas d'hier et des faussaires proposent de faux documents sur des marchés noirs du dark web depuis déjà plusieurs mois.

Lire : Faux pass sanitaire, test covid : des milliers d’internautes cherchent des fausses attestations sur Google

L’ÉCRAN DE CERTAINS GALAXY S20 MEURT SANS RAISON APPARENTE

Même si Samsung fait partie des meilleurs constructeurs dans le domaine, ce n’est pas la première fois qu’il fait face à des problèmes techniques au niveau de la dalle de ses smartphones. Depuis mai 2021, l’affaire semble plus grave et de nombreux utilisateurs de Galaxy S20+ et S20 Ultra se plaignent de voir l’écran de leur appareil mourir sans raison. Les premiers symptômes se matérialisent par l'apparition de plusieurs bandes noires et blanches sur la dalle. Bien entendu, ce phénomène s'aggrave avec le temps, jusqu'à ce que l'utilisateur se retrouve avec un écran totalement blanc ou vert, rendant l’utilisation du smartphone impossible. Pour l'instant, la seule solution efficace consiste en un remplacement de l'écran, et Samsung n’a pas encore fait de commentaire officiel sur le sujet.

Lire : Galaxy S20 : l’écran de certains appareils meurt sans raison apparente