OnePlus Nord Watch : la firme mentionne par erreur sa prochaine montre connectée sur son site

L’espace de quelques instants, la prochaine montre connectée de OnePlus, baptisée OnePlus Nord Watch, a fait une brève apparition sur le site du constructeur. Aussitôt retirée, aucune autre information concernant sa fiche technique ou même son design n’a pu être obtenue. Néanmoins, on s’attend désormais à une sortie d’ici quelques mois, soit durant la deuxième moitié de l’année.

À sa sortie, la OnePlus Watch a fait l’effet d’un pétard mouillé. Pourtant très attendue par les adeptes de la marque, la montre connectée a déçu par sa conception relativement bas de gamme, une autonomie au ras des pâquerettes et, surtout, de nombreux bugs qui ont demandé des semaines de travail avant d’être résolus. Dès lors, une seconde tentative de la part de la firme s’est fait attendre, sans que de véritables informations tangibles ne nous parviennent… jusqu’à maintenant.

En effet, on doit la première preuve de l’existence de la successeure de la OnePlus Watch à Mukul Sharma, leaker prolifique qui a repéré une petite indiscrétion sur le site du constructeur. Pendant un court instant, il a ainsi été possible d’apercevoir la mention d’une mystérieuse OnePlus Nord Watch, qui ne serait ni plus ni moins que la prochaine montre connectée de la marque. À noter que seule la version indienne du site à afficher le nom de la montre.

Sur le même sujet : OnePlus Watch – l’écran always-on réduit de 50 % l’autonomie de la montre

OnePlus révèle par erreur le nom de sa prochaine montre connectée

Malheureusement, c’est à peu près tout ce que l’on sait pour le moment. D’autres fuites ont toutefois révélé d’autres précieuses informations, à commencer par son prix. La OnePlus Nord Watch serait ainsi plus abordable que sa grande sœur, en étant commercialisée entre 70 et 110 euros. À titre de comparaison, la OnePlus Watch coûtait 159 euros à sa sortie.

En plus d’être plus abordable, ce nouveau modèle devra donc régler les nombreux problèmes du premier essai. On espère donc que l’autonomie sera améliorée et que le système d’exploitation offre une meilleure prise en main. Il est probable que la montre soit présentée en même temps que le OnePlus Nord 3, soit durant la seconde moitié de 2022.